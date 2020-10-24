吸引年輕客群 平均消費$80至$100 置業家居 2020/10/24 分享： 【開業情況】一田便利店自9月初開業，至今營運近兩個月，一田方面亦滿意，並指平均每張帳單消費維持$80至$100，跟最初預期相差不大。黃思麗介紹，以種類來說，一田便利店零食及飲品銷售較理想，另外部分貨品 ... 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 一田便利店主攻零食飲品 滿足港人「快靚正」需求 今日 一田便利店主攻零食飲品 滿足港人「快靚正」需求 最新專欄文章 更多 一田便利店主攻零食飲品 滿足港人「快靚正」需求 今日 一田便利店主攻零食飲品 滿足港人「快靚正」需求 鞋佬變身KOL直播賣生活百貨 每月營業額達7位數 2020/10/17 鞋佬變身KOL直播賣生活百貨 每月營業額達7位數 直播賣鞋起家 出書教人做網紅 2020/10/17 直播賣鞋起家 出書教人做網紅 九建新品牌Soda Mall一站式生活百貨 打正「健康旗號」 2020/10/10 九建新品牌Soda Mall一站式生活百貨 打正「健康旗號」 超市特色食品 2020/10/10 超市特色食品 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入