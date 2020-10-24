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吸引年輕客群 平均消費$80至$100

置業家居 2020/10/24

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【開業情況】一田便利店自9月初開業，至今營運近兩個月，一田方面亦滿意，並指平均每張帳單消費維持$80至$100，跟最初預期相差不大。黃思麗介紹，以種類來說，一田便利店零食及飲品銷售較理想，另外部分貨品

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欄名 : 地區‧人‧情

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