好淡因素齊現 入市2大考慮

本周公布的失業率，已上升至6.4%的16年高位，而且一般估計失業情況在第四季會惡化。但在另一邊廂，新盤銷售卻維持暢旺，甚至有機會揀樓的買家直言感覺有如「中六合彩」。究竟樓市與經濟環境為何有如平行時空？

一般人的經濟直覺，樓市應該大致反映經濟盛衰，即使不完全同步，也不可能長期維持經濟收縮，但樓價上升的情況。而受因新冠肺炎疫情影響，旅遊、零售等行業備受衝擊，消費市場淡靜，是每一個香港人都可親身感受的現實。

熱錢湧港拆息跌 失業率卻新高

但另一方面，在疫情持續、中美政治角力之際，資金卻以前所未有的規模流入香港。近一年港元一直維持強勢，金管局要持續沽出港元，銀行體系結餘由去年底的$540億，上升至本周中的$3,600億水平。資金流入的速度，甚至比2008年金融海嘯後各國啟動量化寬鬆為快（當年費時逾年，銀行體系結餘才升上$3,100億水平）。

熱錢流入在資金市場已有即時反應，與供樓相關的一個月拆息，已由去年底的約2厘，下調至近日的0.3至0.4厘。一般業主的實際供樓利息，也在期內下跌約0.5厘，以拆息按揭供樓的小業主，近半年都受惠於拆息回落。

現時的整體情況是極端利好（資金流入）及極端利淡（失業惡化）的因素同時出現。究竟何者最終發揮較大的影響，有待時間觀察。但要留意幾個因素：

1.如無意外，新冠肺炎疫苗會在明年面世，而此前香港與大陸的人員往來可望有一定程度的恢復。但因部分行業復甦需時，失業率在未來一、兩年，都可能維持較高水平，之前接近全民就業的榮景暫時不會恢復。

2.資金流入的規模似乎會因中資企業集中於香港上市而持續，低息環境會維持一段長時間。

樓價難急升暴跌 衡量自身能力置業

此種大環境下，較可能出現的不是樓價大升或大跌，而是資產轉移。因收入下跌，守不下去的業主要賣樓還債。但部分受惠於資金氾濫的投資者，卻可趁機增大資產規模。

至於一般人最關心的問題：究竟自己應否入市？在此種風高浪急的環境下，最關鍵的其實是：1）是否有信心維持收入；以及2）有足夠的資料說服銀行，你會是有借有還的好客戶。如果以上兩個條件有一個達不到，都不宜在現階段部署入市。

▲ 現時樓市好淡因素齊現，準買家入市與否最關鍵還是衡量自身的財務狀況並做好風險管理。(陳永康攝)