【屋苑前身】灣仔利東街（俗稱囍帖街）位於香港灣仔南區，前身為香港著名印刷品製作及門市集中地，當中以印刷婚禮喜帖尤為著名。政府於2003年展開利東街重建項目，計劃重新開發該區。及後街道經重新打造成為商住

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