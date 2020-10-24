利東街 印囍帖著名 置業家居 2020/10/24 分享： 【屋苑前身】灣仔利東街（俗稱囍帖街）位於香港灣仔南區，前身為香港著名印刷品製作及門市集中地，當中以印刷婚禮喜帖尤為著名。政府於2003年展開利東街重建項目，計劃重新開發該區。及後街道經重新打造成為商住 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（四） 相關文章 囍滙2期舊區新樓配套完善 開放式叫價$830萬起 今日 囍滙2期舊區新樓配套完善 開放式叫價$830萬起 囍滙2期屋苑解構 今日 囍滙2期屋苑解構 囍滙2期屋則大觀園 今日 囍滙2期屋則大觀園 開放式：實用338至346呎 大門設玄關及走廊 今日 開放式：實用338至346呎 大門設玄關及走廊 1房：佔供應半數 劃一開放式廚房 今日 1房：佔供應半數 劃一開放式廚房 最新專欄文章 更多 囍滙2期舊區新樓配套完善 開放式叫價$830萬起 今日 囍滙2期舊區新樓配套完善 開放式叫價$830萬起 2房及3房：部分設傳統梗廚 合家庭客 今日 2房及3房：部分設傳統梗廚 合家庭客 1房：佔供應半數 劃一開放式廚房 今日 1房：佔供應半數 劃一開放式廚房 開放式：實用338至346呎 大門設玄關及走廊 今日 開放式：實用338至346呎 大門設玄關及走廊 囍滙2期屋則大觀園 今日 囍滙2期屋則大觀園 囍滙 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入