囍滙2期屋苑解構 置業家居 2020/10/24 分享： 景觀：望市景為主 部分享內園景 囍滙2期各座單位一般以市景為主，亦有部分望內園景觀，當中以第1座向北單位，景觀相對較開揚。項目第1座北面單位，由於前臨修頓遊樂場，與區內其他大廈有一定距離，故此壓迫感不大 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（四） 相關文章 囍滙2期舊區新樓配套完善 開放式叫價$830萬起 今日 囍滙2期舊區新樓配套完善 開放式叫價$830萬起 利東街 印囍帖著名 今日 利東街 印囍帖著名 囍滙2期屋則大觀園 今日 囍滙2期屋則大觀園 開放式：實用338至346呎 大門設玄關及走廊 今日 開放式：實用338至346呎 大門設玄關及走廊 1房：佔供應半數 劃一開放式廚房 今日 1房：佔供應半數 劃一開放式廚房 最新專欄文章 更多 囍滙2期舊區新樓配套完善 開放式叫價$830萬起 今日 囍滙2期舊區新樓配套完善 開放式叫價$830萬起 2房及3房：部分設傳統梗廚 合家庭客 今日 2房及3房：部分設傳統梗廚 合家庭客 1房：佔供應半數 劃一開放式廚房 今日 1房：佔供應半數 劃一開放式廚房 開放式：實用338至346呎 大門設玄關及走廊 今日 開放式：實用338至346呎 大門設玄關及走廊 囍滙2期屋則大觀園 今日 囍滙2期屋則大觀園 囍滙 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入