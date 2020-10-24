景觀：望市景為主 部分享內園景

囍滙2期各座單位一般以市景為主，亦有部分望內園景觀，當中以第1座向北單位，景觀相對較開揚。項目第1座北面單位，由於前臨修頓遊樂場，與區內其他大廈有一定距離，故此壓迫感不大

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