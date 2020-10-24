囍滙2期屋則大觀園 置業家居 2020/10/24 分享： 囍滙2期分層標準單位有1,027伙，間隔由開放式至3房（連套房）及儲物室加儲物室連廁，實用面積334至1,147平方呎，當中1房單位佔總供應約5成，可細分為1房、1房連儲物室兩類，劃一採用開放式廚房設 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（四） 相關文章 囍滙2期舊區新樓配套完善 開放式叫價$830萬起 今日 囍滙2期舊區新樓配套完善 開放式叫價$830萬起 利東街 印囍帖著名 今日 利東街 印囍帖著名 囍滙2期屋苑解構 今日 囍滙2期屋苑解構 開放式：實用338至346呎 大門設玄關及走廊 今日 開放式：實用338至346呎 大門設玄關及走廊 1房：佔供應半數 劃一開放式廚房 今日 1房：佔供應半數 劃一開放式廚房 最新專欄文章 更多 囍滙2期舊區新樓配套完善 開放式叫價$830萬起 今日 囍滙2期舊區新樓配套完善 開放式叫價$830萬起 2房及3房：部分設傳統梗廚 合家庭客 今日 2房及3房：部分設傳統梗廚 合家庭客 1房：佔供應半數 劃一開放式廚房 今日 1房：佔供應半數 劃一開放式廚房 開放式：實用338至346呎 大門設玄關及走廊 今日 開放式：實用338至346呎 大門設玄關及走廊 囍滙2期屋苑解構 今日 囍滙2期屋苑解構 囍滙 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入