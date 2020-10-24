囍滙2期分層標準單位有1,027伙，間隔由開放式至3房（連套房）及儲物室加儲物室連廁，實用面積334至1,147平方呎，當中1房單位佔總供應約5成，可細分為1房、1房連儲物室兩類，劃一採用開放式廚房設

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