開放式：實用338至346呎 大門設玄關及走廊

開放式間隔供應量屬項目次多，佔總數近2成，實用面積約334至346平方呎，分布於第2座D、E、N、P、L、R室及第3座G室，近大門有玄關及走廊位留有空間以便住客放置鞋櫃。此外，該類間隔全數設有露台及工

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