開放式：實用338至346呎 大門設玄關及走廊 置業家居 2020/10/24 分享： 開放式間隔供應量屬項目次多，佔總數近2成，實用面積約334至346平方呎，分布於第2座D、E、N、P、L、R室及第3座G室，近大門有玄關及走廊位留有空間以便住客放置鞋櫃。此外，該類間隔全數設有露台及工 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（四） 相關文章 囍滙2期舊區新樓配套完善 開放式叫價$830萬起 今日 囍滙2期舊區新樓配套完善 開放式叫價$830萬起 利東街 印囍帖著名 今日 利東街 印囍帖著名 囍滙2期屋苑解構 今日 囍滙2期屋苑解構 囍滙2期屋則大觀園 今日 囍滙2期屋則大觀園 1房：佔供應半數 劃一開放式廚房 今日 1房：佔供應半數 劃一開放式廚房 最新專欄文章 更多 囍滙2期舊區新樓配套完善 開放式叫價$830萬起 今日 囍滙2期舊區新樓配套完善 開放式叫價$830萬起 2房及3房：部分設傳統梗廚 合家庭客 今日 2房及3房：部分設傳統梗廚 合家庭客 1房：佔供應半數 劃一開放式廚房 今日 1房：佔供應半數 劃一開放式廚房 囍滙2期屋則大觀園 今日 囍滙2期屋則大觀園 囍滙2期屋苑解構 今日 囍滙2期屋苑解構 囍滙 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入