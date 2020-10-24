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開放式：實用338至346呎 大門設玄關及走廊

置業家居 2020/10/24

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開放式間隔供應量屬項目次多，佔總數近2成，實用面積約334至346平方呎，分布於第2座D、E、N、P、L、R室及第3座G室，近大門有玄關及走廊位留有空間以便住客放置鞋櫃。此外，該類間隔全數設有露台及工

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 前世今生系列（四）

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