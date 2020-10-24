1房：佔供應半數 劃一開放式廚房

囍滙2期各類間隔中，以1房單位供應最多，佔總供應約5成。1房又可細分為1房、1房連儲物室兩類，劃一採用開放式廚房設計，實用面積約427至601平方呎，其中1房分布於1座C至E室、J及H室；2座C、F及

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