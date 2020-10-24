2房及3房：部分設傳統梗廚 合家庭客

項目2房單位佔總供應約2成，以迎合家庭客的住屋需要，其中2房實用面積介乎513至760平方呎，分布於1座B、F及G室；2座A、M及K室；3座A室，細分淨2房至2房（連套房）及儲物室連廁戶型，有開放式廚

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