囍滙2期舊區新樓配套完善 開放式叫價$830萬起

由信和、合和及市建局合作發展的囍滙是灣仔區內的大型屋苑，社區配套發展完善。項目分2期發展，囍滙2期於2015年陸續入伙，並提供1,096伙。屋苑入場費$830萬起，可購338平方呎單位。

囍滙位處灣仔皇

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