囍滙2期舊區新樓配套完善 開放式叫價$830萬起 置業家居 2020/10/24 分享： 由信和、合和及市建局合作發展的囍滙是灣仔區內的大型屋苑，社區配套發展完善。項目分2期發展，囍滙2期於2015年陸續入伙，並提供1,096伙。屋苑入場費$830萬起，可購338平方呎單位。 囍滙位處灣仔皇 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 前世今生系列（四） 相關文章 利東街 印囍帖著名 今日 利東街 印囍帖著名 囍滙2期屋苑解構 今日 囍滙2期屋苑解構 囍滙2期屋則大觀園 今日 囍滙2期屋則大觀園 開放式：實用338至346呎 大門設玄關及走廊 今日 開放式：實用338至346呎 大門設玄關及走廊 1房：佔供應半數 劃一開放式廚房 今日 1房：佔供應半數 劃一開放式廚房 最新專欄文章 更多 2房及3房：部分設傳統梗廚 合家庭客 今日 2房及3房：部分設傳統梗廚 合家庭客 1房：佔供應半數 劃一開放式廚房 今日 1房：佔供應半數 劃一開放式廚房 開放式：實用338至346呎 大門設玄關及走廊 今日 開放式：實用338至346呎 大門設玄關及走廊 囍滙2期屋則大觀園 今日 囍滙2期屋則大觀園 囍滙2期屋苑解構 今日 囍滙2期屋苑解構 囍滙 二手市場 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入