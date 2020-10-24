碧湖春天首推1期2至4房戶 連裝修售￥280餘萬起 置業家居 2020/10/24 分享： 港深兩地連繫緊密，其住宅、商業項目一直深受港人買家歡迎，而現正推售位處深圳坪山的碧湖春天，以地利、交通優勢為賣點，同時獲銀行提供最高七成港幣樓按，於低息環境下，冀能吸引用家及投資者入市。 深圳碧湖春天由 ... 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 九洲保利天和交通便利 首期￥74萬起 2020/10/17 九洲保利天和交通便利 首期￥74萬起 格力海岸享開揚海灣景 連裝修售￥240萬起 2020/10/03 格力海岸享開揚海灣景 連裝修售￥240萬起 中國鐵建國際城推售2至4房戶 售價￥183萬起 2020/09/12 中國鐵建國際城推售2至4房戶 售價￥183萬起 龍光‧玖譽灣中式府邸景觀優質 售價￥236萬起 2020/08/22 龍光‧玖譽灣中式府邸景觀優質 售價￥236萬起 雅居樂國際花園 加推200伙複式及分層 首期￥60萬起 2020/08/15 雅居樂國際花園 加推200伙複式及分層 首期￥60萬起 人民幣 大灣區 物業 深圳 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入