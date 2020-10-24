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碧湖春天首推1期2至4房戶 連裝修售￥280餘萬起

置業家居 2020/10/24

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港深兩地連繫緊密，其住宅、商業項目一直深受港人買家歡迎，而現正推售位處深圳坪山的碧湖春天，以地利、交通優勢為賣點，同時獲銀行提供最高七成港幣樓按，於低息環境下，冀能吸引用家及投資者入市。

深圳碧湖春天由

...

欄名 : 國內置業

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