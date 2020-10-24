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Coda Residences坐擁泰晤士河景 開放式$602萬入場

置業家居 2020/10/24

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英鎊走勢疲弱令當地樓價更具吸引力，加上英國早前放寬印花稅，海外買家加速入手。英國倫敦Zone 2 Battersea區首個商住準現樓項目，Coda Residences由發展商Avanton開發，並將

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欄名 : 海外置業

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