Coda Residences坐擁泰晤士河景 開放式$602萬入場 置業家居 2020/10/24 分享： 英鎊走勢疲弱令當地樓價更具吸引力，加上英國早前放寬印花稅，海外買家加速入手。英國倫敦Zone 2 Battersea區首個商住準現樓項目，Coda Residences由發展商Avanton開發，並將 ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 英國盧頓LU2ON23分鐘到倫敦 1房$251萬入場 2020/10/17 英國盧頓LU2ON23分鐘到倫敦 1房$251萬入場 Paddington Gardens花園布局設計 打造鬧市綠洲 2020/10/10 Paddington Gardens花園布局設計 打造鬧市綠洲 英國斯勞Aspire14分鐘到倫敦 入場費$281萬起 2020/10/03 英國斯勞Aspire14分鐘到倫敦 入場費$281萬起 倫敦Hampstead Manor$597萬入場 進駐富豪聚居地 2020/09/26 倫敦Hampstead Manor$597萬入場 進駐富豪聚居地 溫布頓Earlsfield Place提供分層及洋房 入場費$520萬起 2020/09/19 溫布頓Earlsfield Place提供分層及洋房 入場費$520萬起 海外物業 倫敦 英國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入