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廚具新品 化身大廚無難度

置業家居 2020/10/24

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所謂「工欲善其事，必先利其器」，將其套用於下廚，就是要將食材煮出色香味俱全，絕對需要功能超卓的廚具。今期，特別介紹兩款新推出的廚具，無論你是剛入廚的新手，抑或家中的大廚，相信操作起來都能得心應手。

【推

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欄名 : 家居頭條

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