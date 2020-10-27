剛結束的平遙國際電影節發生了一件怪事，頗震撼到中國的文化圈子。因為四年來一直由賈樟柯落力大搞的這個最具規模的民間電影節，賈樟柯竟宣布是他最後一屆參與了。

因完全沒有先兆，初時傳出來時，大家甚至不敢去報道。但隔天賈導在閉幕活動上又講多次，講到哽咽，那大家才當真的一回事。但原因仍不明。就連賈導自己也說得含糊，門面話當然是那種一手湊大，是時候讓它茁壯生長，離開賈樟柯的影子，自己更希望是當一個觀眾。

但當地宣傳部後來的聲明，又莫名的把話題性推上熱搜。官方說，賈導宣布之時，沒有和部門通報過，也沒經省市縣各方批准，有種「自把自為」的責難，更不用說明年會找誰來接手。

於是，真正的離開原因就更顯迷離。最極端的猜度，當然是官方看幾年下來有聲有色，那順理成章以為可以接手自己辦下去（連帶接續開拓商業利益）。值得留意的是，有關平遙，最近也不是沒有這種事故。古城內的商戶，就被強行收歸政府。可能有不同的理由，但那種過程倒也近似。先把資源放手給民間做，做起了，再沒收。

平遙在這二十年來，確是從一個山西窮鄉變成旅遊知名熱點，帶起一陣古城風。它仍保有較完整的老城牆，而且鏢局與晉商的歷史有大吸引力，是早一波歷史旅遊及古城活化的案例。店舖收歸來做買賣，有商業諗頭或可以，但電影節不一樣，由外行人來搞，官方續辦？那就只能成為另一個平平無奇的官辦活動。要知道現在的平遙電影節，行內地位算是中國獨立電影節最高級別，絕大部分選片是中國首映。可以說，沒有賈樟柯的話，平遙電影節甚麼都不是。但當下國進民退範圍之廣，也着實教人吃驚。