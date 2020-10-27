京都全新酒店MUNI KYOTO登陸嵐山

全新酒店MUNI KYOTO剛於京都嵐山登陸，客房採用簡約風設計，加上設有落地玻璃窗，任何時候都能直接享受嵐山的美景。酒店更邀得法國名廚Alain Ducasse開設的餐廳及其徒弟進駐酒店，讓客人品嘗

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