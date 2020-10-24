美選民求變 特朗普文明辯論處下風

最後一場美國總統電視辯論結束，但選民未有因總統特朗普表現較文明而有所改觀，因大部分人急欲求變，提前投票更創新高，令他難以扭轉選情。倘若他不承認大選結果，固然會對市場帶來不確定因素，但相信制度的糾錯能力，令共和黨人難以陪他瘋下去。

受夠「特式」顛覆 最新民調落後

汲取上次混亂教訓，主辦當局今次引入「熄咪」做法，迫使特朗普在整場辯論中表現克制，沒有再像上次般不斷插咀打斷對手拜登的發言。盡管特朗普回歸文明，理性討論政綱，但辯論結束後，多個民調都說拜登表現略勝一籌，令特朗普原先想透過今次辯論扭轉選情的如意算盤無法打得響。

特朗普再輸辯論，皆因愈來愈多選民厭倦了他那套有違常理的管治方式。特朗普過去4年起了一次瘋子式顛覆示範作用，讓美國精英分子和全球都認為他是異端，任內不講文明、原則和科學，不斷退群令美國的世界領導地位江河日下，其控疫手法更令疫情一發不可收拾，重創經濟。美國人受夠了，希望用選票來改變現況，而最新民調顯示他落後拜登10個百分點。

此外，由於選民對重大議題都有一定看法，不會因一、兩場電視辯論而對候選人改觀。尤其特朗普上任以來醜聞不絕，大家似乎對醜聞感到麻木，即使辯論前拜登之子亨特爆出「硬碟門」，而曝光的資料又無法直接指向拜登以權謀私，令特朗普不斷發炮抨擊拜登也無法吸引選民注視。

他在辯論中不斷攻擊拜登的新能源政策和淘汰石油論，強調拜登若當選，將大力投資再生能源，影響傳統能源業工人生計，目的是要爭取賓夕法尼亞州和德州兩大能源關鍵搖擺州選民支持，離棄拜登。

提早投票破紀錄 10月驚奇難奏效

更重要是，疫下不少選民擔心在11月3日大選日投票會受感染，提早投票或郵遞投票。US Elections Project專家指，截至周三已有逾4,750萬人破紀錄投了票，相當於上屆總統投票數目34.5%，估計在大選日前共有8,500萬人提早投票，只有1/3人會在大選日當天到票站投票。

由於逾1/3人已投票，除非未來幾天發生驚天動地的突發事故，否則特朗普難扭轉現時劣勢。未來焦點是11月3日晚會否有選舉結果？特朗普會否認輸？他早前已質疑郵遞選票的可信性，若提出法律訴訟，勢將引發連串官司，出現曠日持久政治不明朗。

問題是共和黨人是否願意和特朗普站在同一陣綫？由於經濟不容許不明朗，需要紓困措施刺激，若特朗普一意孤行，勢將影響選民對共和黨的觀感，危害共和黨未來選情。共和黨若想在下次選舉，更會珍惜選舉制度的糾錯機制，相信不會讓特朗普任意妄為，必要時會設法制止，否則大家都會對整個選舉制度失去信心，後果嚴重。

責任編輯：楊雨