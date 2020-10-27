一人分飾兩角 中美大使竟是同一人

本欄上周談到在美國首都的華盛頓紀念碑上，有一塊漢字石碑，碑上有一個中國人徐繼畬的名字，和他讚頌美國國父華盛頓的言詞。美國總統約翰遜後來透過駐華公使蒲安臣，回贈一幅華盛頓畫像給徐繼畬致謝。有讀者對這段歷史感到興趣，希望知多一點，今天說的更有趣味。

蒲安臣代中國 簽首條平等條約

有關中美外交史我曾說過不少，今天這位主角蒲安臣（Anson Burlingame），實在是個傳奇，中美歷史上前無古人，相信也難有後來者。這位美國人既擔任過美國駐華公使，又做過中國大使出訪美國。一個美國外交官，為何成了中國外交官？我們讀歷史知道清朝和外國簽了很多不平等條約，但第一條平等條約，則是這位美國人代表中國簽的。

1820年，蒲安臣生於紐約州，哈佛大學法學院畢業後當律師，從政成為國會議員，一直主張廢除奴隸制，他和林肯私交要好，協助林肯選總統。林肯當選後，任命他為美國駐華公使。1862年，42歲的蒲安臣在爆發不久的南北戰爭炮火聲中離開美國，出使當時同樣內憂但兼外患的中國。內憂是太平天國運動，外患乃第二次鴉片戰爭。

美國當時因內戰困擾，對華態度顯得較溫和，按照國務卿西華德（William Henry Seward）指示，蒲安臣積極執行對華合作政策，依據「平等公正」方針，而非「武力外交」，具體包括：永不威脅中華領土完整、在條約口岸不佔租界、不用任何方式干預中國政府對本國人民的管轄等。

美國政府相對其他入侵國家友好的態度，對當時列強環伺的晚清政府而言，可以說有點「人情味」，蒲安臣開始被清廷看作「自己人」，尤其得到負責處理各國事務的恭親王好感。

數年後，蒲安臣準備結束駐華任期回國，清廷為他設宴餞行，席上蒲安臣說道：「嗣後遇有與各國不平之事，伊必十分出力，即如中國派伊為使相同。」意思是今後中國如果再遇到涉外糾紛，他一定全力幫助，就當他是中國派出的外交官一樣。這句話聽在恭親王耳裏，有「踏破鐵鞋無覓處」之感，於是計上心頭。

第二次鴉片戰爭，清政府簽了《天津條約》，規定10年後續約，清政府在籌建外交使團前往歐美交涉續約，但發覺在朝廷找不到一個懂西方的人，語言不通亦是問題。大清一直要求外國使節覲見皇帝行三跪九叩禮，派中國人出訪豈不可能反過來向人跪？如果派洋人如蒲安臣去，見外國君主即使「叩頭」亦無傷大雅。於是在恭親王力薦下，清廷委任蒲安臣為「辦理中外交涉事務大臣」，在列強之間協調，相當於外交談判代表之類，蒲安臣欣然接受。

1868年，剛卸任美國公使的蒲安臣，就以中國特使身份，帶領30人中國外交使團出發訪歐美，第一站選定老家美國。美國政府對代表團非常重視，總統約翰遜在白宮接受大清國書，又設國宴款待。行程中最矚目的，是蒲安臣與他的舊上司國務卿西華德簽訂中美《天津條約續增條約》，史稱《蒲安臣條約》（The Burlingame Treaty），是自《中英南京條約》以來，清政府與歐美列強簽訂的第一個平等條約。條約明確中美兩國平等地位，美國不干涉中國內部事務，兩國人民擁有互相來往、貿易、長居等自由。當時列強紛紛欲借修約迫清廷簽訂一系列更欺凌的條款，《蒲安臣條約》內容看似「不太辣」，但是「有辣有唔辣」。

中國學界有一講法，指美國人打的算盤，是南北戰爭後百廢待興，廢除奴隸制令勞動力短缺，加上修築穿越北美大陸的太平洋鐵路，勞工缺乏。條約簽訂後，數萬中國勞工得以陸續赴美修路、開礦等，在美華工的血淚史亦開始書寫。若說條約對中國全無好處也不盡然，在兩國人民交流下，中國派遣了第一批留學美國幼童，學成回國作出貢獻，當中包括聞名的「中國鐵路之父」詹天佑。

代表美國駐華時獲讚「能知中外大體」、「遇有中國不便之事極肯排憂解難」，代表中國赴美又成功簽訂平等條約，蒲安臣在中美關係上可謂勞苦功高。不單如此，訪美後他繼續到英國、普魯士（今德國）、法國及俄國，代表中國談判。在沙俄談判時，沙皇迴避中俄領土糾紛，讓蒲安臣感到挫敗，心力交瘁，最後病倒，一病不起。1870年因肺炎猝逝於聖彼得堡，終年50歲，遺體被運回美國安葬，在儀式上同時懸掛了美國國旗，及清朝黄龍旗，清廷追贈一品官銜。

被讚世界公民 有份創美共和黨

對於蒲安臣，中美人士總體表示讚賞。梁啟超稱讚《蒲安臣條約》是最自由最平等之條約，美國作家馬克吐溫曾形容蒲安臣對各國人民的無私幫助，超越國界，是偉大的世界公民。

值得一提的是，特朗普所代表的共和黨，是蒲安臣有份創建的。蒲安臣的外交經歷，乃中美關係史上一段佳話，把中美兩個大國友好合作的淵源昭告天下。如今，這一代中國人無法想像人才濟濟的外交戰綫，當年找一個出使歐美的中國人也苦無選擇。今天，支持特朗普關上中美大門的共和黨人，也很難相信他們的老祖宗，曾經為中國「打工」，且捐軀告終，歷史就是如此弔詭。