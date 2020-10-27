失業保障恐淪空談 治本還須增職位

一如筆者今年8月曾兩度在本欄建議，並要在10月初時再次強調：泛民一旦決定留任立法會，便必須把「政治取態移向中間」，並且尋求「跟建制合作，提出改善政府政策的建議」。

結果上星期，泛民表面雖依舊在議會持續拉布，但實際上卻一再重申「跨黨派合作」：先要求落實調低「兩元搭乘優惠」合資格年齡，又施壓政府研究推出失業援助金計劃。

騰資源付援助金 須重整福利開支

國泰大裁員、加上建制與泛民也在爭取來年選票，「失業保障」自然成為炙手可熱的政壇關鍵詞。然而，世界各國要推行這類型計劃，基本上離不開兩大方向--第一，重整福利開支，以騰出資源支付失業援助金；第二，改稅制，以應付長遠財政負擔。

先談第一大方向：近年國際上最極端又最受熱烈討論有關失業、扶貧、經濟轉型和疫後復甦的建議，可說是「全民基本收入」計劃（Universal Basic Income，簡稱UBI）。

簡言之，就是所有成年人不論是否工作，也可每月獲得一筆固定金額--這個聽來相當瘋狂的建議，在執行上的實質關鍵有二：

首先，是其他現有福利開支將大幅削減，甚至完全取消：例如美國企業研究院學者Charles Murray多年來便一直力銷美國應實行UBI，藉以全面取締所有福利--這樣做的最明顯好處，是可以大大減少政府的行政工作和公帑支出，從而提高管理透明度。

其次，是所謂「基本收入」的金額，並不足以讓一個人過最起碼的生活。

如果套用在香港的情況，則是金額應該較「綜援」還少--如此安排，目的是讓市民存在一定的誘因去找工作，否則人人靠取UBI過活，勢將嚴重遏抑勞動人口數字。

居住環境未改善 「共居」扶貧難

當然，若有一班人決定「結盟」，集合各自的UBI：這樣「集資」所得的較大金額，便足以讓他們租住一較大的單位，並可分享食物，於是這班人就算完全不工作，仍可靠單取UBI來過活。正因如此，所以UBI仍是有機會「養懶人」，令人不工作而依懶政府供養。但有學者認為，能跟其他人共住共煮共活，代表這些人有一定程度的社交能力，政府也就能夠透過「鼓勵共居」來促進社會和諧；相反，若他們連「基本收入」也沒有，則很可能會鋌而走險，這樣便會帶來更大的社會成本。

留意這幾年的確有社會企業鼓勵低收入家庭以「共居」來攤分生活開支，但香港居住環境一般都非常狹窄，以共同生活來扶貧的政策實難以全面普及。

且疫情未過而選舉在即，目前任何削減福利的倡議，恐怕必遭全社會跨階層、跨黨派大肆抨擊--故「重整福利開支，以騰出資源支付失業援助金」的這個大方向，在本港居住環境未能大幅改善之前，根本不會行得通。

由此亦帶出第二大方向：既然不能在現有資源中，調撥一大筆公帑來提供失業援助金，那就惟有為庫房「開源」。

改稅制減財政負擔 恐輿論反彈

事實上，時任財政司司長的唐英年在2004年11月便說過「稅制改革不可逃避」，並提出研究開徵商品及服務稅，希望用5年時間去擴闊稅基，不再「依賴非經常收入補貼經常開支」。16年過去，當日庫房財赤，今天尚有盈餘--不難想像，在現時的政治氣候之下，建議「開徵新稅」也會引發輿論反彈。

問題在於，跟16年前不一樣，眼下經濟結構轉型之大勢，可謂非常明顯：航空業短期既受疫情重創，而長遠亦受旅遊模式轉變、中美角力、高鐵挑戰等因素影響；飲食及零售業界在今次疫情期間，已經大規模轉型到網上交易，長遠會逐步引入自動化物流和銷售系統（包括各式機械人），勢必進一步削減職位--以此角度分析，未來10至20年有大量人失業，似乎無法避免。

宏觀而言，特朗普過去4年縱使不斷說要把職位帶回美國，但西方國家其他領袖也心知肚明，更多職位的流失源於科技變革了整條產業鍊。近在眼前的例子，是但凡有去過超級市場的人也應該知道，愈來愈多櫃枱已不用收費服務員，改由顧客自己用紅外綫「入機」再以電子方式繳款--消費者一旦習慣了這種方式，失去的職位便不會回來。正因如此，所以Bill Gates這幾年間不斷主張西方國家要考慮開徵「機械人稅」，從而支援被科技影響的失業人口。

如何解困？目前香港既不能削福利，又難以開徵新稅項，務實之道，還看特首未來到北京談大灣區發展與合作之時，能否「化機遇為職位」：具體爭取各企業承諾有多少空缺供香港人申請，那樣才夠實際。

坊間固然繼續會有嗤之以鼻的聲音，誓言「怎樣也不會進大灣區，因為不能用Facebook」云云，但願意面對現實，知道疫後最快復甦的市場是中國的人，始終大有人在。

需投放大量資源 助勞動人口轉型

話雖如此，人力資源轉型始終不容易，故特區政府有需要投放極大量公帑支援願意轉行的香港人，這樣始會提供足夠動力改革本港人力資源。作為參考，成功讓勞動人口轉型的國家（如：丹麥、法國、德國），許多會每年投放GDP的約2%推動勞動人口培訓--以此比例計算，香港應當連續10年每年投入超過70億元搞再培訓--然而政府最近就「特別•愛增值」計劃，卻只是一次性地增加25億元撥款，尚未作出更長遠的承擔。

要協助失業或就業不足人士全面轉型，迎接新科技下的整個大灣區職場挑戰，特區需要投放的資源恐怕要是目前投放的十倍以上，而提供的課程亦必須配合大灣區之實際需要，否則便只是徒具形式的表面功夫。

▲ 國泰大裁員、加上建制與泛民也在爭取來年選票，「失業保障」自然成為炙手可熱的政壇關鍵詞。（資料圖片）