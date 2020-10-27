五中繪高科藍圖 破美「卡脖子」陰招

中共五中全會本周登場，時值中美科技戰白熱化，美國推出強硬措施意欲阻礙中國科技發展、逆轉中國崛起趨勢，如何在「封堵」環境中求突圍，並伺機扭轉劣勢，化解「卡脖子」陰招，料是中國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃（十四五規劃）的重大課題，更是國家成功實現2035年遠景目標，推進民族復興大戰略面臨的挑戰。

定十四五規劃 2035年遠景目標

尋求建立高新科技自力更生、自主創新能力，相信會在中央新部署中佔顯著篇幅。今屆五中全會更適逢抗美援朝70周年，處於劣勢下怎樣戰勝強敵，再次考驗中國決策層智慧。

中美全方位鬥爭下，中國面臨「百年未有之大變局」，令今屆五中全會備受關注。五中全會向來聚焦中國下一個五年規劃，而跟往屆相比，今屆五中全會主要議程，除了研究關於制定十四五規劃的建議，還在於研究關於制定2035年遠景目標的建議。

十四五規劃講的是未來5年，2035年遠景目標講的卻是未來15年，但五中全會同時研究這兩項部署，其實並不奇怪。這裏要把中國的民族復興的戰略部署梳理一下。

已故中共領導人鄧小平1987年在中共十三大上，提出「三步走」戰略：

•第一步，從1981年到1990年，國民生產總值翻一番，解決人民溫飽問題

•第二步，從1991年到20世紀末，國民生產總值再翻一番，人民生活水平達到小康水平

•第三步，20世紀末到21世紀中葉，國民生產總值再翻兩番，達到中等發達國家水平，基本實現現代化

中央90年代中判斷第二步已提前完成後，中共前總書記江澤民於1997年中共十五大上提出「兩個一百年」：

•建黨一百年（2021年）時，使國民經濟更加發展，各項制度更加完善

•建國一百年（2049年）時，基本實現現代化，建成富強民主文明的社會主義國家

中共前總書記胡錦濤主政時對第一個一百年目標予以潤色，2012年十八大上提出建黨一百年時「全面建成小康社會」。

聚焦科技自主 提前完成「三步走」

現任中共總書記習近平2017年十九大上提出「兩個階段」，將基本實現現代化，亦即鄧小平三步走的最後一步，完成時間由原本的21世紀中葉、建國一百年前後，提前至2035年：

•第一個階段，從2020年到2035年，在全面建成小康社會的基礎上，再奮鬥15年，基本實現社會主義現代化

•第二個階段，從2035年到本世紀中葉，在基本實現現代化的基礎上，再奮鬥15年，把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國

中央把2035年定為民族復興戰略重要節點，如今在實現全面建成小康社會之際，制定長達15年的遠景目標已不出奇；國際近年出現逆全球化苗頭、中國外部環境轉差，中央今年強調要形成以國內大循環為主、國內國際「雙循環」相互促進經濟發展新格局下，制定2035年遠景目標的需要就更加突出。

五中全會推動2035年遠景目標，更可傳遞不管外部環境怎樣變化，中國尋求民族復興意志都不會改變的信息。縱然美國百般干擾，中央仍然自信三步走可提前15年完成，而長綫戰略定力與政治意志，往往是決定大國博弈走向的關鍵。

拔尖新興技術 數字貨幣具優勢

有了2035年遠景目標作為戰略，接下來就要做具體部署；要回答中國現時所遇到的「卡脖子」問題，科技自主無疑會在十四五規劃當中佔相當比重。鄧小平當年已指出，科學技術是第一生產力。中國當前面對美國科技封鎖，發展道路有被切斷風險，要繼續推進民族復興大計，就必須首先在科技戰中克服困難，生存下來。

十四五規劃會將「中國製造2025」戰略化整為零、重新包裝的消息已流傳了頗長時間。中國過去幾年一度高調力推中國製造2025，有意見認為此舉加重了美國對中國崛起的憂慮，間接促成美國近年重錘打擊華為等中國科企。的確，中方近年也未再公開談到中國製造2025，但中國要從「製造大國」變為「製造強國」志向顯然未變，十四五規劃勢會變相繼續推動中國製造2025，推動中國高新科技產業發展。

但十四五規劃預料不會只是中國製造2025的重製版，還會是升級版，「拔尖補底」。中國製造2025的十大領域，新一代信息技術、先進軌道交通裝備、航空航天裝備、高檔數控機床和機器人、農業機械裝備、電力裝備、生物醫藥及高性能醫療器械、新材料、海洋工程裝備及高技術船舶，以及節能與新能源汽車，主要都是終端技術和應用設備，而且西方普遍已在這些領域有穩固基礎，中國處於追趕狀態。

中央今年以來特別談到區塊鏈、數字貨幣、量子科技等新興技術，意味已開始優化高新科技產業戰略，不能一味靠追，還要依靠創新，設法「拔尖」彎道超車。這些科技現時尚處萌芽階段，中國與美國差距相對並不明顯；中國數字貨幣等部分領域，甚至比美國更有條件先行。

「補底」基礎科學 谷半導體業

至於「補底」，中美芯片戰已充分暴露出中國科技「應用發達、基礎薄弱」短板，凸顯中國在基礎科學研究方面投入不足，導致核心技術易受外部掣肘尷尬局面。國務院8月推出37項優惠措施支持半導體產業發展，這實際上亦只是中國需要補底的其中一項，十四五規劃需要有全局部署。

中國科研開支近年雖然顯著上升，總額全球第二，但仔細看的話依然與美國等西方國家有不少差距。聯合國教科文組織統計研究所（UNESCO Institute for Statistics）數據顯示，按購買力平價（PPP）計算，中國研究和開發（R&D）支出約達3,720億美元，佔GDP約2%；美國數字則約為4,760億美元，佔GDP約2.7%。每100萬居民有多少研究人員方面，中國的1,089人更只有美國4,205人的約四分一。

科技是實力強弱的直接指標，是大國競爭的決勝關鍵，今屆五中全會集中部署攻堅高科技難關，時間點宏觀上是實現鄧小平三步走戰略最後一步的啟航點之餘，微觀上同樣可圈可點。

紀念抗美援朝 勢打贏科技戰

下周二即11月3日是美國大選，這場選舉結果對中美關係牽動巨大，對美國而言亦可能同樣關乎國運；剛過去的周日10月25日，則是中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年紀念。今天中美科技戰與當年抗美援朝，中國同樣是沒有退路，而且敵強我弱。中國當年在極其艱苦條件下，仍成功實現戰略目標，打得一拳開，免得百拳來；今天五中全會決策的歷史意義，也許不亞於當年毛澤東拍板出兵，宣示中國絕不屈服於任何外來壓力。

▲ 中美芯片戰充分暴露出中國科技「應用發達、基礎薄弱」短板，國務院推出優惠措施支持半導體產業發展，就是中國需要補底的其中一項。（中新社資料圖片）