增電子教學效能 教局怎未雨綢繆？

本港新冠肺炎疫情由年初至今已橫跨2個學期，近日學校雖已分階段復課，但相信半天回校上課仍會維持一段時間，意味着電子教學仍佔一定比重。

教育局在8月底公布《運用電子學習模式支援學生在家學習推展原則參考》（下稱《原則》），原意為電子教學定下參考原則，以協助前綫教師的電子教學工作，當中包括軟硬件的準備、教學推展模式、家校合作原則等，但《原則》卻在教育同工幾近完成新學年備課之際才公布，可謂姍姍來遲。

為了應對未來因疫情反彈而出現的大規模停課，局方實應未雨綢繆，就電子學習安排早作準備，以及在改善電子教與學上，擔當更積極角色，包括全面資助學生購買流動電腦裝置，和制定通盤《電子學習策略》建議。

倡全面資助學生 做到「有機可用」

香港社區組織協會的調查顯示，由疫情至今，不少基層學生受限於缺乏電子學習設備、設備性能不佳等因素，影響電子學習的成效。雖然教育局在2月動用「防疫抗疫基金」，將每名中小幼學生原先不設資產審查的2,500元現金「學生津貼」，額外一次性增加至3,500元，但似乎最基層的家庭未必會將津貼直接用於購置電子學習設備，或未能長遠地讓基層學生受惠。

此外，現時「關愛基金」援助項目中，雖以學校為單位，資助基層中小學生購買流動電腦裝置，以實踐電子學習，但是申請條件之一，卻是所屬學校及班別需要「正推行電子學習，並建議學生自攜流動電腦裝置」。

其實，在疫情下，無論學校過去有否「推行電子學習」，幾乎大部分學生均需進行電子學習，因此教育局應向關愛基金建議，在基金援助項目中，剔除「正推行電子學習，並建議學生自攜流動電腦裝置」的申請要求，並向所有有需要的學生提供裝置，讓學生們真正「有機可用」；局方亦應加強現時學生資助處為合資格家庭發放的上網費津貼，讓他們選擇可以流暢參與電子學習的互聯網服務計劃，基層學生才算得上「有網可上」，真正打開電子學習的大門。

政府常說要「適應新常態」，我們預見在疫情期間甚至疫後，流動設備肯定是實行電子學習的重要配備之一，教育局實應考慮長遠津貼每名學生在整個中小學生涯當中，可擁有起碼一部符合特定硬件規格的流動裝置，以支持其進行電子學習。

此舉除了能加快電子教學步伐之外，亦有助收窄數碼鴻溝，拉近學生們學習的起跑綫，並減低貧富帶來的學習差異，提升整體電子學習的成效。

分享經驗與範例 提升網課質素

另一個教育局需要面對的問題，便是教師的教學策略。相比起安排電子設備，教育局對於「教」的一面，例如如何提升網課質素，一直較少着墨。

上述的《原則》雖然已經歸納及總結了疫情以來的網課經驗，包括網課工具介紹、前綫教學實踐範例（case study）等，可惜當中不少建議，教育同工早已實行，新意不多。

現時教育同工最需要的，是通盤的電子學習策略建議，例如如何選用及協調不同教學軟件，以獲得最大的教學效益、電子學習在不同科目與年級的定位與比重、如何提升學生的集中力及精神健康等，以提升電子教與學的質素。

其實，教育局為電子教學提出建議已有經驗：參考教育局網站「在中小學推行『自攜裝置』」專頁，當中包括了推行「自攜裝置」的利弊、條件、模式、技術規格和流動裝置硬件的管理系統，亦附上不同學校的經驗分享、實踐案例，簡便實用。

教育局可以參考此專頁的經驗，編制通盤的電子學習策略，當中特別需要介紹不同模式的利弊，讓教育同工根據學生的學習需要，編制校本電子學習策略和教案。此外，如何在電子學習中培訓學生在網課的行為紀律亦十分重要，例如鼓勵學生準時並全程上課，發言時使用「舉手」功能等。

師範課程 增電子教育學分

疫情下的教學環境複雜多變，對不少教師而言，是在電子教學路上的第一步。

故此，教育局實應高瞻遠矚，特別是在師範教育課程中，增加電子教學培訓的學分，讓準教師受訓；教師參與專業進修時數時，亦可以從中掌握電子教與學的法門，讓香港的電子學習加速發展，在「新常態」中能夠逆難向前。

經歷過大半年的疫情，生活的「電子化」已成為不少人的「預設值」。疫情對香港教育「殺了一個措手不及」，往後我們必須加強電子學習的配套及準備，除了應對未來因疫情反彈而出現的大規模停課外，亦讓學生及教師均能適切回應網絡時代的需求及轉變。

▲ 為了應對疫情反彈而出現的大規模停課，教局應未雨綢繆，就電子學習安排早作準備，以及在改善電子教與學上，擔當更積極角色。（資料圖片）