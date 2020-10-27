兩院同時改選 參院隨時變天 國際版 2020/10/27 分享： 美國大選11月3日舉行，同時間也有國會參眾兩院改選。假若特朗普連任總統，共和黨卻無法保住參議院多數，未來4年施政勢必荊棘滿途，淪為跛腳鴨政府。 參院改選35席 共和黨佔23席 參議院100席中，每隔4年會 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 疫情主宰搖擺州 特選情更嚴峻 今日 疫情主宰搖擺州 特選情更嚴峻 疫下投票新趨勢 拆解3特點 今日 疫下投票新趨勢 拆解3特點 「一生都支持共和黨」 鐵鏽帶選民今倒戈 今日 「一生都支持共和黨」 鐵鏽帶選民今倒戈 最新專欄文章 更多 多回合投標 拍賣收益最大化 2020/10/13 多回合投標 拍賣收益最大化 紐約黑人染疫 為何死亡率較高？ 2020/06/01 紐約黑人染疫 為何死亡率較高？ 紐約市首階段復工 有何限制？ 2020/05/30 紐約市首階段復工 有何限制？ NBA覓場地 為何看中迪士尼？ 2020/05/29 NBA覓場地 為何看中迪士尼？ 美派錢 民眾使錢用途令人震驚？ 2020/05/28 美派錢 民眾使錢用途令人震驚？ 美國眾議院 美國參議院 選舉 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入