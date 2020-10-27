兩院同時改選 參院隨時變天

美國大選11月3日舉行，同時間也有國會參眾兩院改選。假若特朗普連任總統，共和黨卻無法保住參議院多數，未來4年施政勢必荊棘滿途，淪為跛腳鴨政府。

參院改選35席 共和黨佔23席

參議院100席中，每隔4年會

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