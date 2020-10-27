十四五拓科技經合 港吸金聚人才有可為

中共十九大五中全會昨召開，外界不但聚焦十四五規劃，更關注其打造雙循環能否破局，讓中國經濟最終超越美國。今次五年計劃關乎未來30年國運，既應對國際大變局，亦要實現中華復興大業。香港宜掌握這次機遇，發揮其為內地提供的金融和專業服務優勢，從而彰顯其難以替代的獨特角色和價值。

應對美瘋狂打壓 為30年國運定策

為期四天的五中全會，主要議程是審議制定十四五規劃和2035年遠景目標的建議，建議一俟獲通過，國務院將根據這份建議起草文件，待全國人大會議通過，便成為政策。

今次五中全會備受矚目，皆因與過往制定五年計劃的背景大不同，今年中國處於百年未有之大變局，美國為遏止中國崛起，不惜發動全方位打壓，令中美衝突不斷升級，而疫情加速變局，國際貿易和投資大幅萎縮，環球經濟、科技、文化交流和政治格局都急速變。面對外圍壓力，以及內部經濟下行壓力的挑戰，中國須對政治經濟戰略作出重大調整，以應對大變局。

此外，今年適逢中國進入全面小康社會，實現第一個百年夢，以及十三五規劃收官之年，當局不但要站在新時代新起點規劃新一份五年計劃，更要同時制定2035年遠景目標，為2049年實現建設成社會主義現代化強國的中華復興大業第二個百年夢制定大方向，把五年發展規劃放到十五年規劃中通盤考慮，令十四五關乎未來國運走向。

為了應對美國脫鈎威脅，五中全會將聚焦雙循環發展模式，經濟布局以內循環為主體，內外循環相互促進發展，打造一個自產自銷為主的經濟體，一改以往兩頭在外的格局，並致力推動科技自主創新，帶動產業升級，務求做到政治自主、科技自立、經濟合作的新局面。外媒報道，中國在疫下率先復甦，若十四五落實，中國經濟有望十年內超越美國。

在國際大變局下，中國面對沉重壓力，香港也難獨善其身，因環球經濟陷入衰退，美歐對本港出口產品需求下降，部分外資自身難保，難免收縮在港業務，令中環甲級商廈空置率升至6.8%，創15年來新高。

政治自主 技術自立 經濟合作

香港除了善用一帶一路的國策，為沿綫國家提供融資和專業服務，拓展出口，抵銷美歐貿易額可能下降的衝擊，並開拓更多市場，才能繼續保持食四方飯，廣交八面朋友的優勢。

面對中國政策轉變，香港要盡早參與、了解並把握好十四五規劃所帶來的新機遇，堅持一國兩制的獨特性，善用香港擁有健全法制、優秀專業服務、先進科研和國際金融中心地位的優勢，在未來粵港澳大灣區繼續幫內地企業融資和走出去，有助推進人幣國際化進程，並透過優勢互補，將香港科研成果產業化，破解空間局限難題，推動科創中心發展。

港人要發揮其獨一無二角色，續為中國經濟改革開放出力，也為國運打拼，既彰顯香港難以被取代的角色，亦向全球凸顯香港仍是國際金融中心，是中國有新獨特作用的城市，才能吸引外資和人才續進駐香港。

責任編輯：黃鑠安