故事主人翁子揚近日經常口渴多飲，雖然經中醫調理後情況好轉，但因同事指出口渴症亦是糖尿病典型症狀，聽罷深感不安。

醫生為子揚作葡萄糖耐糖測試，要早上空着肚子前往化檢所，飲下預先準備好的糖水作葡萄糖耐糖測試。1星期後覆診，化驗報告指出子揚的血糖值略高，雖然還未算是糖尿病，但可以算是耐糖能力不足，屬高血糖疾病的前期，有機會發展成糖尿病。醫生安慰子揚說，血糖值雖則略高，現階段仍可透過改善飲食習慣，多作帶氧運動，仍有機會不用服藥。

另一方面，子揚亦將報告結果告知家庭中醫師。醫師靜靜的聽脈看舌後，細講中醫對糖尿病亦有源遠流長的認識。中醫典籍中的消渴病相等於現代醫學的糖尿病，症狀亦有糖尿病的典型表現，包括口渴、易餓多食及小便頻密等，中醫理論更把這些症狀聯繫身體的相關臟腑，例如口渴與上焦肺燥有關，多食易飢為中胃虛或實熱所致，小便頻繁與下焦腎虛息息相關。

不同患者症狀略有不同，例如有些只出現上或中或下其中一部分病症，即只是表現口渴欲飲，無多食易餓症，但亦可三焦同病，出現上中下三焦所有症狀。一般初病多為上焦中焦燥熱為主，但久病入腎，可表現下焦虛症而無以氣化水液，所以症候不再為熱症，反而轉變為腎氣虛陽虛。心急如焚的子揚等待醫師提出解決辦法，心想往後的生活莫非完全戒口度日？原來生活緊張的子揚，平常多以快餐解決三餐溫飽，佐膳不能沒有香辣相伴，亦嗜飲冰冷。醫師力勸他以後要改善飲食習慣，避免進食高血糖指數食物，放慢生活節奏，紓緩緊張情緒及多作帶氧運動。子揚心想西醫及中醫也提出相同的建議，理應十分重要，決意做到飲食少糖及清淡、多運動，把健康改善過來。

醫師也處方了玉液湯給他，方中使用生山藥1 両、生黃芪 5錢、知母6錢、雞內金2錢、葛根錢半、五味子及天花粉各3錢、清水2碗半，煎煮1小時，作用益氣生津，固腎止渴，每星期飲用一次。

3個月後醫生為子揚再作檢查，原來除血糖水平外，顯示血糖較長時期情況的糖化血紅蛋白亦見改善。