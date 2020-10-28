假裝在外國的行程，這周多了一個打卡點，是杭州的天目里蔦屋書店。應該講是整個區塊建築，十幾幢由酒店藝術館表演場地和辦公總部組成，變成時下所講的地標式旅遊。就近西溪濕地旁，跟市中心西湖等著名景點當然有距離，主打吸引的當是上海杭州一帶的文青同喜愛打卡的年輕消費者，未必是外省來杭州看傳統景點的老派客路。

回到蔦屋本身，話題不少，除因為傳聞要落地中國已久，遲遲未到，本來說要開在上海，結果第一家地點較為隔涉。不過最大疑問是，它能否保持到日本原汁原味，又和內地已有的誠品等高檔書店拉開距離？

園區其實由杭州著名時裝牌子江南布衣買地興建，建了共八年，空間運用可說大有發展餘地。中間主要用清水混凝土造了廣場及水池、枯山水，睇落足夠現代日式簡約風（雖然總建築師是設計巴黎龐比度美術館的Renzo Piano）。

焦點落在蔦屋的開張，也是因為近幾年中國遊客去得日本多，都把蔦屋當成打卡目的地，而特色書店也是近年中國商場發展的新風，所以可講是一拍即合。早前蔦屋還宣布，會以加盟店方式，在中國開上千間蔦屋。

杭州這家，共兩層，一樓是賣書，裝修已盡量近似日本的店（不過，高高通天花的書架，仍是只得過睇字，一點也用不着）。選書未詳細看，但看報道是可理解地偏向圖集、設計、美學等生活化的，不少也是日文原版。日本店中最吸引我的，是無數新出雜誌，不知能否同樣在杭州出現。落地下一層則是文化產品、生活用品等。

品牌效應下，中國不少商場房產發展商，都想要跟蔦屋合作，已在啟動的還有上海、成都、西安的店。