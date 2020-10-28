近期才得悉有這麼一個詞，叫situationship，是situation及relationship的合體，即二人會一起吃飯、旅遊、看電影、聊天，甚至肉體關係，猶如in a relationship一樣，但實際上，雙方從未篤定彼此關係，連男女朋友的稱呼都不是。故此，二人走在一起，像只是某種situation（情況、狀況、處況）驅使／容許下發生而已，situationship（狀態戀情）就是這種「友達以上、戀人未滿」的曖昧關係，而這種狀態可維持很長的關係。

Situationship能夠提供戀愛感覺，卻又毋須付上戀愛責任，因為此類關係的特徵就是，彼此在一起就是因為暫時的狀況和狀態容許，但狀況一轉，如維持關係的成本提高了，需要付出、責任、承擔、承諾、奉獻、依靠、共患難等，這種狀態戀情隨時告吹。

這方面我屬「老餅」，自問做不到行為上做盡所有情侶會做的事，但心態上卻不盡投入又不動心。這種歸不了類的情感，盞搞！也咪搞！但環觀四周，這種狀態戀情卻天天發生。Situationship這名詞是新，但這麼的一種關係品種根本歷史悠久，亦不要以為只是年輕一輩的新玩意，中年人的situationship亦俯拾皆是。

A是有婦之夫，卻又跟得力助手發展婚外情，纏綿過後，還擁着對方說：「你是我的紅顏知己，只有你明白我。」就這麼一句話，女的苦等那男十幾年，而我們旁人看得清楚，那個男的，仍在享受人前做個好丈夫、好爸爸，年年舉家幾次豪華旅行。假如有天要犧牲一段關係，他只會毫不猶豫向「紅顏知己」斬纜。說穿了，他對着紅顏知己就是situationship的心態，而客觀上，他同時間負了兩個女人。

狀態戀情，若當中二人都明白是這麼一段不談結果、彼此只享受當下溫柔的關係，那倒沒甚麼傷害。最糾結的是，當其中一方是situationship的心態，但另一方卻以relationship認真對待，那種殺傷力足以摧毁一個人。愛自己的人，首先要做到的，就是不要涉足糾纏不清的糾結狀態中。