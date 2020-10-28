從羅斯福路說起 美大選隨時爆冷

美國大選一星期後舉行，美國突然一星期內第二次向台灣售武，明眼人也知道甚麼事。對台灣來說，不論下屆美國總統誰選贏，實際一點先拿多些武器沒壞。特朗普4年前在不被外界看好下逆轉擊敗希拉莉，當時就有聲音質疑蔡英文政府選前是否押錯注？然而，特朗普上場後，其反華政策令台灣得到更多好處。

美國大選如何站邊押注，72年前蔣介石就曾經歷過，只是當年他「押錯注」的後果比蔡英文大得多。那一屆大選，亦和2016年特朗普跑出一樣被寫進了歷史，這些歷史教訓提醒着我們，今天別深信拜登處處領先特朗普的民調。

去過台北的人都知道有條「羅斯福路」，從中正紀念堂附近延伸，是主要幹道，之所以取名「羅斯福路」這麼俾面，為感謝二次大戰時羅斯福總統曾支援蔣介石政府；台北還有另一條以外國人命名的路「麥克阿瑟公路」，簡稱「麥帥公路」，是台灣第一條高速公路，這位名將在韓戰時曾有意配合蔣介石反攻大陸，獲台灣歡迎，只不過這路名已不復存在，今天是中山高速基隆至台北路段。國共內戰時期，美國另一位對蔣介石具影響力的，是接替病逝的羅斯福當總統的杜魯門，為甚麼台灣沒有「杜魯門路」呢？

蔣介石為杜威助選 世紀級落錯注

1948年美國總統選舉，民主黨的杜魯門（Harry S. Truman）尋求連任，對手是共和黨的紐約州州長杜威（Thomas Dewey）。大部分民調說杜威支持率遠遠高於其他候選人，在國共內戰處下風的蔣介石，於是決定支持杜威，以便他上台後投桃報李，協助對付中共。當時有傳言說蔣介石秘密派人去美國，將巨款交給杜威助選，但此說找不到實據。

反而，蔣介石在當時的北平，叫人給杜威搞個競選造勢遊行，就有圖為證。隊伍中，有一隻代表共和黨的紙紮大象，據說在裱糊匠專門訂造，大象兩旁貼上杜威的照片，一條橫額以中英文寫上「杜威好運」，數名孩子抬着大象，七零八落的鑼鼓隊跟隨。隊伍由神武門出發，繞過紫禁城，經長安街走到南池子。20人不到的隊伍搞了半天，沒引起多少反響，後來還被說似出殯，杜威怎麼可能好運呢？

北平上演冷清鬧劇，華盛頓在大選結果公布當天則熱鬧翻天。叫嚷杜威當選的輿論大跌眼鏡，杜魯門拿下28個州，共303張選舉人票，杜威只得189張，杜魯門連任總統。主觀覺得杜威會贏的媒體顏面掃地，尤其《芝加哥論壇報》，他們在未點完票就提前用「Dewey Defeats Truman」（杜威擊敗杜魯門）大字標題印報紙，結果收回都來不及。杜魯門曾高舉這份報紙，哈哈大笑地給記者拍攝，這張經典新聞圖片，據說至今掛在《芝加哥論壇報》內，作為警惕。

就這樣，政壇上有關蔣介石當初押錯注的故事出來了，說杜魯門對蔣介石為杜威助選很不滿，選後「秋後算帳」，不再像羅斯福那樣挺蔣，沒有了美國撑腰，蔣介石在1949年連大陸江山也沒了，這個就是看錯美國大選的後果，甚至被形容為「世紀級落錯注」。其實，即使蔣介石押注杜魯門，結果恐怕都一樣，當時蔣介石軍隊節節敗退，杜魯門大概也只能做相同決定。

杜魯門對蔣介石一直沒多大好感，認為他剛愎自用不聽意見、治軍無方，政府貪腐，對支援一事態度一直保留。反過來，蔣亦對杜魯門無好感，覺得他只不過僥倖因羅斯福任內猝逝才由副總統當上總統，實際欠見識，而且只着眼爭取美國在華利益，國共內戰期間蔣介石亦受盡杜魯門掣肘。美國總統選舉，讓蔣看見扭轉國共戰局的契機，踢走杜魯門的機會。

杜魯門即使下令向日本投下原子彈結束二戰，實行重建歐洲的馬歇爾計劃，主催成立聯合國等外交成績多多。但在內政方面，新手上路屢犯錯誤，面對戰後經濟差，全國又多次大罷工，民意支持度低，連民主黨內亦有人發起「拋棄杜魯門」運動，就像今天共和黨內有人發起Lincoln Project「林肯計劃」呼籲拋棄特朗普一樣。

民調不能盡信 杜魯門逆轉勝連任

杜威在輿論上較受歡迎，他亦主張擴大支援國民政府，以對抗蘇聯在東亞擴張，加上民調說杜威穩操勝券，都令蔣介石向他靠攏。然而，杜魯門一步一腳印很勤力到處拉票，據說發表了300多篇演說，最終逆轉勝。後來在他漠視下，蔣介石逆轉勝贏取國共內戰的美夢粉碎。

《華爾街日報》一篇評論文章，近日用「Lightning Will Have to Strike Twice for Trump to Win」為題，意思是特朗普如果想贏，除非雷劈中同一個地方兩次，比喻他連任希望渺茫，不會再像2016年那樣爆冷當選。然而，就在該文刊登後兩天，特朗普旗下位於芝加哥的酒店大樓，就在雷雨中被雷擊中。輿論有人做文章，說加上2016年同一酒店大樓也被雷擊中，在特朗普支持者看來，還真是被雷劈在同一地方兩次啊。不過，這種特朗普似乎「天命所歸」的論調，隨即在網上被反對侵侵的人批評為穿鑿附會兼迷信。的確，做人不應該迷信，同樣民調也不能盡信。