從羅斯福路說起 美大選隨時爆冷

美國大選一星期後舉行,美國突然一星期內第二次向台灣售武,明眼人也知道甚麼事。對台灣來說,不論下屆美國總統誰選贏,實際一點先拿多些武器沒壞。特朗普4年前在不被外界看好下逆轉擊敗希拉莉,當時就有聲音質疑蔡英文政府選前是否押錯注?然而,特朗普上場後,其反華政策令台灣得到更多好處。

美國大選如何站邊押注,72年前蔣介石就曾經歷過,只是當年他「押錯注」的後果比蔡英文大得多。那一屆大選,亦和2016年特朗普跑出一樣被寫進了歷史,這些歷史教訓提醒着我們,今天別深信拜登處處領先特朗普的民調。

去過台北的人都知道有條「羅斯福路」,從中正紀念堂附近延伸,是主要幹道,之所以取名「羅斯福路」這麼俾面,為感謝二次大戰時羅斯福總統曾支援蔣介石政府;台北還有另一條以外國人命名的路「麥克阿瑟公路」,簡稱「麥帥公路」,是台灣第一條高速公路,這位名將在韓戰時曾有意配合蔣介石反攻大陸,獲台灣歡迎,只不過這路名已不復存在,今天是中山高速基隆至台北路段。國共內戰時期,美國另一位對蔣介石具影響力的,是接替病逝的羅斯福當總統的杜魯門,為甚麼台灣沒有「杜魯門路」呢?

蔣介石為杜威助選 世紀級落錯注

1948年美國總統選舉,民主黨的杜魯門(Harry S. Truman)尋求連任,對手是共和黨的紐約州州長杜威(Thomas Dewey)。大部分民調說杜威支持率遠遠高於其他候選人,在國共內戰處下風的蔣介石,於是決定支持杜威,以便他上台後投桃報李,協助對付中共。當時有傳言說蔣介石秘密派人去美國,將巨款交給杜威助選,但此說找不到實據。

反而,蔣介石在當時的北平,叫人給杜威搞個競選造勢遊行,就有圖為證。隊伍中,有一隻代表共和黨的紙紮大象,據說在裱糊匠專門訂造,大象兩旁貼上杜威的照片,一條橫額以中英文寫上「杜威好運」,數名孩子抬着大象,七零八落的鑼鼓隊跟隨。隊伍由神武門出發,繞過紫禁城,經長安街走到南池子。20人不到的隊伍搞了半天,沒引起多少反響,後來還被說似出殯,杜威怎麼可能好運呢?

北平上演冷清鬧劇,華盛頓在大選結果公布當天則熱鬧翻天。叫嚷杜威當選的輿論大跌眼鏡,杜魯門拿下28個州,共303張選舉人票,杜威只得189張,杜魯門連任總統。主觀覺得杜威會贏的媒體顏面掃地,尤其《芝加哥論壇報》,他們在未點完票就提前用「Dewey Defeats Truman」(杜威擊敗杜魯門)大字標題印報紙,結果收回都來不及。杜魯門曾高舉這份報紙,哈哈大笑地給記者拍攝,這張經典新聞圖片,據說至今掛在《芝加哥論壇報》內,作為警惕。

就這樣,政壇上有關蔣介石當初押錯注的故事出來了,說杜魯門對蔣介石為杜威助選很不滿,選後「秋後算帳」,不再像羅斯福那樣挺蔣,沒有了美國撑腰,蔣介石在1949年連大陸江山也沒了,這個就是看錯美國大選的後果,甚至被形容為「世紀級落錯注」。其實,即使蔣介石押注杜魯門,結果恐怕都一樣,當時蔣介石軍隊節節敗退,杜魯門大概也只能做相同決定。

杜魯門對蔣介石一直沒多大好感,認為他剛愎自用不聽意見、治軍無方,政府貪腐,對支援一事態度一直保留。反過來,蔣亦對杜魯門無好感,覺得他只不過僥倖因羅斯福任內猝逝才由副總統當上總統,實際欠見識,而且只着眼爭取美國在華利益,國共內戰期間蔣介石亦受盡杜魯門掣肘。美國總統選舉,讓蔣看見扭轉國共戰局的契機,踢走杜魯門的機會。

杜魯門即使下令向日本投下原子彈結束二戰,實行重建歐洲的馬歇爾計劃,主催成立聯合國等外交成績多多。但在內政方面,新手上路屢犯錯誤,面對戰後經濟差,全國又多次大罷工,民意支持度低,連民主黨內亦有人發起「拋棄杜魯門」運動,就像今天共和黨內有人發起Lincoln Project「林肯計劃」呼籲拋棄特朗普一樣。

民調不能盡信 杜魯門逆轉勝連任

杜威在輿論上較受歡迎,他亦主張擴大支援國民政府,以對抗蘇聯在東亞擴張,加上民調說杜威穩操勝券,都令蔣介石向他靠攏。然而,杜魯門一步一腳印很勤力到處拉票,據說發表了300多篇演說,最終逆轉勝。後來在他漠視下,蔣介石逆轉勝贏取國共內戰的美夢粉碎。

《華爾街日報》一篇評論文章,近日用「Lightning Will Have to Strike Twice for Trump to Win」為題,意思是特朗普如果想贏,除非雷劈中同一個地方兩次,比喻他連任希望渺茫,不會再像2016年那樣爆冷當選。然而,就在該文刊登後兩天,特朗普旗下位於芝加哥的酒店大樓,就在雷雨中被雷擊中。輿論有人做文章,說加上2016年同一酒店大樓也被雷擊中,在特朗普支持者看來,還真是被雷劈在同一地方兩次啊。不過,這種特朗普似乎「天命所歸」的論調,隨即在網上被反對侵侵的人批評為穿鑿附會兼迷信。的確,做人不應該迷信,同樣民調也不能盡信。