器官捐贈遺大愛 做好宣傳促善舉

藝人林子博的妻子董燕君不幸患癌逝世，她捐出眼角膜遺愛人間。本港器官捐贈率偏低，當局需加強宣傳之餘，有心捐贈者亦宜及早向家人表達心願。

港捐贈網頁 9成人未讀過

董燕君去年確診「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期，在上周不敵癌魔離世，林太據悉在生前已表示願意捐出眼角膜，遺愛人間。部分人士包括癌症患者不適宜捐贈器官、骨骼或皮膚，但可捐贈眼角膜。

林太的善行在本港愈趨少見，據醫管局統計顯示，器官捐贈數字一年少於一年。

以腎臟捐贈為例，2012年曾有84宗個案是由遺體捐贈，截至去年則僅42宗；同期間遺體捐贈肝臟則由45宗跌至23宗。

另外，眼角膜捐贈數字雖由2012年的259片大增至2017年的367片，但之後逐步跌至去年的324片。

港府早在2008年已經推出中央器官捐贈登記名冊，讓市民在網上登記，但中大今年發表的調查顯示，近9成港人從未瀏覽過器官捐贈網頁。

更有甚者，現時僅約31%港人願意死後捐出器官，低於2015年的53%。願意捐贈但未在名冊上登記的人士，多數表示太忙或太懶。

及早表達意願 防家屬反對

本港現時的器官捐贈制度屬於自願捐贈（opt-in），不同於歐洲多國採用預設默許（opt-out）機制，即除非死者生前或其家屬表態反對，則死者自動成為器官捐贈者，有效提高器官捐贈率。然而，港人對「不反對就當同意」的做法並不收貨，食衞局委託統計處在2017年進行的民調發現，多達36%反對預設默許，僅34%支持。

即使死者願意捐贈，醫管局仍需尊重家屬意見。食衞局局長陳肇始去年在網誌表示，目前仍有約4至5成家屬最終反對捐贈死者器官，主要原因包括希望保留死者全屍、或未知其生前意願。法國的預設默許機制下，只要死者生前未曾表態反對，則家屬無法反對器官捐贈，惟此類做法恐難被港人接受。

港人對器官捐贈名冊知之甚少，正反映當局有必要加強宣傳，例如透過社媒推廣。Facebook自2012年起與美國政府合作推廣器官捐贈，當地人可直接在Facebook上登記成為器官捐贈者、並將個人意願公告予所有朋友，帶動更多人一起參與。據美國約翰霍普金斯大學醫學院表示，有關措施取得可觀成效，推出首日內已有13,012人登記，增幅達21.2倍。

美國各大團體更在電視上播放廣告，讓國民看見器官捐贈如何救人一命，例如Give Me A Heart系列廣告，便讓獲捐贈者親述自己獲捐贈心臟的經歷。

此類宣傳方法在本港較少見，值得當局借鑑，打動善心人行善。

▲ 藝人林子博（右）的妻子董燕君（左）不幸患癌逝世，她捐出眼角膜遺愛人間。（資料圖片）