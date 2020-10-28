五大方向貼地支援 助港青北上

粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，為本港青少年提供前所未有的學習和發展機會，國家主席習近平日前在深圳考察期間，特別提出要吸引更多港澳青少年到內地學習、就業和生活，增強對祖國的向心力。無論是針對香港年輕人的逆反思潮，或是促進香港抓緊歷史機遇，這都是攸關興衰的要略，特區政府對此早有行動但卻力弱效微。要達到習主席的要求，就要有全盤的認知思維，和「貼地」的支援配套。

優勢點滴銷蝕 被深圳趕超

過去30年，香港經歷了從巔峰到迷失以致動亂的艱難階段，區內「龍頭」的領先優勢點滴銷蝕，更遭昔日「徒弟」深圳趕超，自我優越感不再，換來心理或觀感上的失落；再加上受到境內外政治力量的介入，不滿情緒易被積蓄激化，再與深層次矛盾糾結歪纏，形成破壞性的向下螺旋。部分青少年更受煽惑成為激青暴徒，萌生分裂和離心的謬思。

要撥亂反正，除借助《港區國安法》的強力執法外，還應通過實際接觸了解，交流學習，灌輸港事國情的正確資訊，提高他們的國民身份認同，和對祖國的向心力。但單靠簡單的交流，難以糾正已被「理想」蒙混的偏歪迷思，因此應為青少年開設北上生活和發展的機會之窗。然而，過往的交流努力未見成效，原因複雜，但今天要打開局面，方向只有一個：「貼地」。

第一，國家經濟在疫後快速復甦，機遇處處，對港青來說，到大灣區尋覓發展機會，是很合理的選項，即使不全身投入或得着有限，也應知所了解。

第二，過往的交流活動普遍「重量輕質」，對內容和安排的重視不夠，縱深不足，焦點分散，加上交流對象的均衡不足，精英尖子居多，而來自其他群組階層者相對較少，令交流的作用和意義受到影響，往後應鎖緊目標，加強參與者的均衡分布，並應着重了解中國歷史文化和社會發展，培育對中華文化和國民身份的認同感。

第三，陸港的社會制度、價值觀念、生活方式等方面存在差異，加上港青習慣單向接收英美主流媒體與文化的觀點信息，對國際和內地變化缺乏認真的關心和認識，容易在內地生活和交流時出現隔膜疏離。因此，有意北上發展和交流的港青，應及早作出準備，當局和相關團體亦應提供信息支援。

設一站式平台 支援北上港人

第四，港青多以在港學習就業為首選，只有在沒有機會或有更好選擇時才考慮北上，目前選擇北上升學的人數日增，但在就業和創業方面，則因兩地工作條件和回報的差距仍大，故除高尖人才外，普遍吸引力不大；至於熱心團體的支援，亦以加開職位或向初創者提供諮詢輔導為主，實際效果較單薄。因此，應對北上港人設立一站式平台，提供重質不重量的跟進支援，以便建立一個示範模式，讓其他人士參考採納，政府則應就此提供財稅或資源資助。

第五，設立「灣區標準」，推動各專業服務的跨地融合和規則銜接，解決北上業界關注的問題。

▲ 本港的領先優勢點滴銷蝕，更遭昔日「徒弟」深圳趕超，自我優越感不再。（中新社資料圖片）