私醫須提高警覺 多檢測免走漏眼

本港新冠肺炎疫情在最近一星期已相對平穩，雖然仍偶有隱性傳播個案，但數字不算高。傳播鏈稍一不慎仍有機會在社區蔓延，但如果來源不明的個案持續偏低，相信疫情慢慢「清零」的機會指日可待，大前提是市民必須共同抗疫，不能苟且，在公眾場所戴口罩及嚴守社交距離，是唯一可以減低傳播的方法。

食肆難守1.5米距離 勿鬆懈

雖然政府已適當放寬限聚令等措施，但不等於市民可就此放鬆。在過去長周末假期，市民外出戶外活動及街上的行人明顯增多，佩戴口罩仍是在公眾場所最有效的保護方法，很多公眾場所也設有溫度計及酒精搓手液，對減少病毒傳播有一定功效，但由於大部分的店舖面積相對較小，現在限聚令放寬以後，其實很多食肆或商店很難再遵守1.5米社交距離的規定，故各位市民應加緊留意每天自己的行程及去過的地方，最好拍攝留下紀錄或記下行蹤，一旦發生感染個案也較易追蹤。

由於現在的隱性傳播很多均沒有病徵或症狀輕微，病人因此沒有求醫；就算有求醫，亦由於病徵不太嚴重而被忽略，沒有接受新冠病毒檢測。本地專家引述衞生署私家醫生監察系統發現，本港每天有2,000至3,000個病人因上呼吸道感染症狀而求診，但現時私家診所呈交進行檢測的樣本只有約200個。

根據本港以往數據，私家醫生是找尋隱性或確診個案最有效的渠道，現時私家診所呈交的檢測數字實在太低，相信很多有病徵的病人沒有檢測而被「走漏眼」，繼續在社區傳播病毒，故此私家醫生理應提高警覺，為所有上呼吸道症狀的病人進行核酸測試。

現時在私家診所採樣的病人並不多，很多醫生轉介病人自行到公立醫院、私人化驗所，或衞生署進行深喉唾液測試，但這安排也有漏洞，令病人有機會繼續在社區傳播病毒。

如醫生在診所採樣，則要接受適當的訓練及安排，以及穿着PPE全身防護衣物才算安全。醫生亦應考慮，盡量不要將病人同時困在細小的等候室，以免造成交叉感染。至於保護裝備上，政府更應主動幫忙，確保醫護人員不會因裝備不足或不達標而造成交叉感染。現時私人化驗所核酸檢測價格已回落，但一些私家醫院的收費仍較高昂，相信隨着疫情平穩，以及健康碼即將推出，相信會有更多旅客需要檢測，屆時價格將會繼續回落。

港少於0.2%人有抗體？

經過10個多月的挑戰，本港算是幸運，沒有像其他國家地區一樣陷入病毒肆虐的深淵之中。

很多國家在檢測分配、醫療配套，以及儀器服務配給都出現道德倫理兩難，國民也沒有香港及內地自律，犧牲了數不盡的老弱性命。根據專家的醫學數據，以不同地方的血清研究作推斷，人民對新冠肺炎產生抗體的比例各有高低，意大利倫巴第地區排前列，高達57%，美國紐約有20%，英國倫敦有17%，湖北及武漢地區有2%至6%的人有抗體，遠高於中國其他省份，而香港則可能少於0.2%，顯示可能仍有數百至數千名患者沒有被發現。當然此數據純屬推斷，落差甚大，但顯示出強制檢測找出隱形播毒者的必要，有助減低疫情失控的可能。

另外，由於香港及內地擁有抗體者的比例甚低，當世界各地疫情受控，恢復通關之時，香港及內地可能最遲和世界各國交接。世衞亦應為各國取得疫苗制定準則，包括防疫做得最好的國家應較先行取得疫苗，以免在分配上變得不公義。

（文章只代表個人立場）

▲ 現時私家診所呈交的檢測數字實在太低，相信很多有病徵的病人沒有檢測而被「走漏眼」。（資料圖片）