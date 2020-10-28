選舉人團制度 特狠批卻受惠

美國採用選舉人團（Electoral College）制度，屬間接選舉，選民先選出所屬州份的選舉人，再由選舉人代表該州投票。特朗普曾經狠批選舉人團制度，但如今似乎已轉軚，支持這個此刻對共和黨較有利的制

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