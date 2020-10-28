選舉人團制度 特狠批卻受惠 國際版 2020/10/28 分享： 美國採用選舉人團（Electoral College）制度，屬間接選舉，選民先選出所屬州份的選舉人，再由選舉人代表該州投票。特朗普曾經狠批選舉人團制度，但如今似乎已轉軚，支持這個此刻對共和黨較有利的制 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 非裔拉丁裔倘踴躍投票 成特催命符？ 今日 非裔拉丁裔倘踴躍投票 成特催命符？ 籲黑人要「渴望成功」 庫什納捱批 今日 籲黑人要「渴望成功」 庫什納捱批 奧尼爾48歲首度投票 「我不想做偽君子」 今日 奧尼爾48歲首度投票 「我不想做偽君子」 最新專欄文章 更多 兩院同時改選 參院隨時變天 2020/10/27 兩院同時改選 參院隨時變天 多回合投標 拍賣收益最大化 2020/10/13 多回合投標 拍賣收益最大化 紐約黑人染疫 為何死亡率較高？ 2020/06/01 紐約黑人染疫 為何死亡率較高？ 紐約市首階段復工 有何限制？ 2020/05/30 紐約市首階段復工 有何限制？ NBA覓場地 為何看中迪士尼？ 2020/05/29 NBA覓場地 為何看中迪士尼？ 美國 特朗普 選舉 記者 白宮 拜登 災難 奧巴馬 麥康奈爾 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入