《財富》商界女性排名 港交所主席史美倫上榜 行政人員版 2020/10/28 分享： 【本報訊】近日美國知名財經雜誌《財富》（Fortune）公布2020年度「全球最具影響力的商界女性」排行榜，評選50位全球商界女性精英代表，中國平安集團聯席CEO陳心穎、格力電器董事長董明珠、滴滴出行 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 Opera全球高薪招聘 互聯網搜索員 2020/10/27 Opera全球高薪招聘 互聯網搜索員 亞馬遜允員工 在家工作至明年6月 2020/10/23 亞馬遜允員工 在家工作至明年6月 美企疫市新招吸客 郵輪擬變流動辦公室 2020/10/22 美企疫市新招吸客 郵輪擬變流動辦公室 日遊樂場疫下奇招 摩天輪工作間半空辦公 2020/10/21 日遊樂場疫下奇招 摩天輪工作間半空辦公 聽犯罪故事迎萬聖節 美企1.3萬徵求狂熱者 2020/10/20 聽犯罪故事迎萬聖節 美企1.3萬徵求狂熱者 史美倫 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 香港 經濟 肺炎 滴滴出行 香港交易所（00388） 商業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入