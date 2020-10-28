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《財富》商界女性排名 港交所主席史美倫上榜

行政人員版 2020/10/28

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【本報訊】近日美國知名財經雜誌《財富》（Fortune）公布2020年度「全球最具影響力的商界女性」排行榜，評選50位全球商界女性精英代表，中國平安集團聯席CEO陳心穎、格力電器董事長董明珠、滴滴出行

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欄名 : Good Job Insight

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