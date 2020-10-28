和小兒閒聊，他說，今年師兄師姐找工作的情況不太理想，很多都是做中小企。當然，今年的經濟情況那麼差，找到工作已經很不錯，有工返總好過在家呆坐，任何工作也應該先開始，當累積了工作經驗後才有更多選擇。

如果不趕快開始工作，很快又有新一批畢業生出來搵工，沒有工作經驗的話，早一年畢業並沒有優勢。

我認為做大公司也未必有更好發展，過去20多年，我們便眼見不少大公司倒下來，也有不少20年前的中小企，現在已經成為巨型企業。大公司如果不思進取，也有機會被後來者打敗。

在大公司打工也不一定更有保障，當經濟逆轉或市場收縮的時候，大企業通常反應更快，帶頭裁員減薪。

我認為打大公司工要決心上高層，才可以向其他人操刀，不然到了中年仍高不成低不就的話，便很大機會成為被裁的目標，我也眼見不少這樣的故事。

做有發展潛力的中小企，隨着企業一起成長，將來可能有更好的發展。

如果長遠想創業的話，做中小企累積的經驗更為有用。

在大公司工作只是一顆螺絲釘，很難掌握全局，在小型企業工作，難免要身兼數職，對經營的體驗也較深，當累積了一定的經驗後，又掌握了行業的痛點，便可以自立門戶。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》