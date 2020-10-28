平價檢測助出遊 入境宜裝追蹤App

港府昨宣布將放寬連串防疫措施，但在疫情無法清零情況下，此時控疫鬆綁，並於下月啟動旅遊氣泡，當局應慎防疫情再反覆。在疫苗面世前，應採取針對性控疫方法，並優化現有措施，包括考慮讓入境者安裝疫情追蹤App，在鬆緊有道下防止再爆疫。

追蹤App與檢測 找出病毒源頭

多項限聚措施將於周五放寬，食肆和酒吧可營業至凌晨2時，前者每枱可坐6人，後者放寬至4人，並恢復現場歌舞表演；主題公園和博物館的入場客量調高至75%，公眾泳灘重開等。林鄭更透露，下月除讓內地港人回港可免檢疫14天，更會落實與新加坡建立旅遊氣泡，並設4個長期檢測中心，未來兩周會推出感染風險通知App供市民下載使用。

港府放寬限聚措施，皆因疫情趨平穩，連續兩天沒本地感染，適度鬆綁有助經濟回復一定活力，並透過容許內地港人免檢疫和開通旅遊氣泡，向周邊地區傳遞信息：本港疫情相對受控，爭取盡早恢復通關。

然而，本港疫情只是稍緩，隨着本地遊開展，食肆酒吧人流增，不少市民又出現抗疫疲勞，對防疫或鬆懈，都足以令疫情隨時反彈。

追蹤疫情App和檢測，是疫苗未面世前的最有效控疫方法。英國倫敦大學帝國學院研究指，追蹤App有助迅速找到曾與確診者密切接觸人士，進行即時檢測，將病毒有效傳染率減少26%。惟之前經驗顯示，部分港人不接受全民檢測，又着重私隱，將推出的追蹤疫情App，相信大多市民不會自願下載。

方便市民外遊 降檢測費關鍵

港府在考量民情的同時，須面對現實顧及經濟，恐無法推出更嚴厲控疫措施，惟憧憬疫苗最快明年第二季面世，希望多撑半年，控疫或可露曙光。香港要做到清零，固然不容易，港府亦未顯示這個決心，所以短期相信難以做到，因此，港府似欲維持目前控疫方式，盡量保持確診數字低水平，但其實要做的是盡量優化現有措施，若疫情持續放緩才進一步放寬措施，一旦疫情反彈，便馬上收緊社交距離措施，並對高風險行業群組進行強制檢測，務求做到控疫鬆緊有道。

此外，當局下月容許內地港人和新加坡旅客免檢疫入境，即使入境時檢測結果呈陰性，但病毒有潛伏期，更須做好預防措施，可考慮強制入境者下載疫情追蹤App，一旦確診，以便即時追蹤。

港府推動旅遊氣泡，關鍵在於如何讓高昂檢測費大降價。當局準備透過提供場地，減省私營檢測費的成本，業界估計費用有望由目前逾1,000元降到400至600元。當局亦要定期檢討收費，若愈多人自費做檢測，費用有進一步下調空間，當外遊成本大減，市民出遊意慾將大增。

港府長遠目標依然是要清零，才有望與內地恢復通關，增加兩地人員和商貿往來，為經濟復甦創造條件。

責任編輯：陳楚源