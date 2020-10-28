美國大選對投資的影響

2020年最為重要的大事件之一 -- 四年一度的美國總統選舉即將在11月初走上全球舞台，在全球大流行病的衝擊加上因此而導致的經濟蕭條的宏觀背景下，作為世界第一大經濟體的未來政治經濟走向讓此次選舉顯得尤為不同和重要，而選舉的結果將會對整個世界未來幾年的恢復和發展產生深遠的影響，對廣大投資者的投資抉擇也會具有指導性的作用。



美元

美元一直在經歷週期性的疲軟。在過去兩年裡，美元牛市一直受到與世界其他地區相比的巨大利差和高於趨勢增長的支撐。自大流行病引發經濟衰退以來，我們看到過去支撐美元的兩大支柱 -- 利差和美國（經濟增長）例外論 -- 被重新出現的雙赤字所取代，尤其是財政赤字。此外，美聯儲對接近零利率的長期承諾以及不斷攀升的債務/GDP比率，將在當前以及未來中期前景中對美元構成壓力。最後，由於實際利率是衡量貨幣政策的最佳指標之一，從美國國債收益率接近負值即可知道美國當前的貨幣政策環境是2012年以來最寬鬆的，如果投資者對全球經濟恢復的速度保持一個「V」型走勢的預期，尤其針對新興市場，那麼資本流向將會在2020年末期和2021年持續從美元或美元資產中流出，加劇美元的下跌趨勢。不過，需要注意的是，特朗普連任的前景增加，我們有可能看到美元暫時升值，主要原因來自於擔心貿易緊張局勢加劇和地緣政治不確定性擴大的前景，美元會成為資金追求的避風港。



美聯儲

美聯儲從最近一系列的言論中已經非常清晰地表明了對於通貨膨脹的態度：即在整個經濟循環週期內將平均通脹率穩定在2%左右，而這個時間很有可能會持續4到8年的時間。這意味着當通脹加速的初步跡像出現時，美聯儲將不會加息，直到經濟復甦得到了穩固的支撐，通脹率能夠保持在2%以上。而多數聯邦公開市場委員會成員都紛紛表示，這兩個條件在2024年不會得到滿足。通過這種方式，美聯儲將把握住收益率曲線的近端 --- 即以非常寬鬆的貨幣環境來支持經濟復甦的預期，並降低對政府債務上升的關注度。不過，我們需要注意到一點，當前實際利率的下跌除了貨幣政策的影響，還存在著其他推波助瀾的因素：供應鏈中斷和去全球化導致相關成本上升，越來越多的人期望在困難環境中能夠增加收入，這將在某個時間點爆發從而導致通脹預期上升，使得實際利率產生更大幅度的下跌。而美聯儲卻並不致力於將國債長期收益率維持在當前水平，它希望的是未來收益率能夠大幅上升，尤其是在通脹率曲線急劇上升的時候，這將是美元和美國股市波動和修正的潛在主導力量，需要密切關注。



大選短期影響

選舉結果對市場的長期影響將在上述政策實行中緩緩體現，而短期直接的影響將會對市場形成較大衝擊。目前的市場投資者所面臨的最大風險就是需要面對一場充滿不確定性的競賽。由於新冠疫情的影響，我們預計美國喬治亞州的選舉結果要到12月份才能得到最後確認，因為該州一半的選民都是通過郵寄方式進行投票，而該州法院也通過了一項裁決來允許推遲缺席截止日期。另外，其他18個州也接受在選舉日後的缺席投票。如果在11月3日之後幾天選舉結果依然懸而不決的話，美國股市很有可能從當前的橫盤低波動性整理狀態轉向大幅拋售，並且隨著最後贏家的出現，不同的板塊將會有不同的表現：如果是特朗普獲勝，大型科技、國防、金融和碳能源行業將有可能走贏大盤；而在拜登領導下，可再生能源和基礎設施相關行業則將會勝出。在貨幣方面，11月大選前的競選硝煙以及有可能會產生有爭議的競選結果這樣一個前景的背書下，美元資產可能會發生風險溢價，這將是一個較為少見的現象，拋售美元資產有可能會成為市場投資和避險的主題，並由此引髮美元與美股之間罕見的正相關波動。一旦這種情況發生，日元和黃金將成為避險資金趨之若鶩的標的資產。

隨著大選日期的日益逼近，投資者的心弦也隨之繃緊，任何意外的發生都將會導致一場席捲全球金融市場的狂風暴雨，屆時誰人哭來誰人笑？讓我們拭目以待。

（資料由客戶提供）

