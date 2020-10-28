網購新時代 大學生容易「洗大咗」

自從互聯網成為生活不可或缺的一部分後，很多事情逐漸已可在網上「搞掂晒」，而最常見的當然是購物。隨着上網速度不斷加快，網購也愈來愈受消費者歡迎，加上今年疫情爆發，消費者要留家抗疫，更加令網購發展得更廣更快。

網購的火熱流行程度，使我們不應該再稱呼它為網上購物，應稱之為網上消費似乎更貼切，因為網購已不限於在網上購買產品，甚至乎連餐飲都可以預先在網上付款，然後就可以免排隊/足不出戶地享受美食。當然，網購盛行也要多得智能電話的發明和普及，當它已成為年輕人、大學生、大專生的生活必須品後，同時令到網購也快速地成為年輕人的消費習慣，尤其是大學生。

使用信用卡網購最普及

雖然各種電子支付方式如雨後春筍般誕生，消費者可以選擇很多不同種類的付款模式，但論到網購付款的話，始終是信用卡支付最為普及，只需輸入信用卡號碼、到期日和安全碼，購物付款就是這麼簡單，有些公司更可以綁定信用卡，日後再光顧時毋須再輸入任何資料，如此方便的消費體驗，難怪網購已成為年輕人最喜愛的消費模式。



▲ 網購付款的話，始終是信用卡支付最為普及。

不過，大學生和大專生在網購時往往會遇到一個問題，就是未必有信用卡。因為他們尚未有正職，提供不到入息證明，除非他們證明自己有兼職工作，否則很多銀行都不會批出信用卡，即使銀行肯批，大學生信用卡的信用額一般也不會高，一般只有$5000至$10000港元信用額。

大學生初次擁有信用卡，在理財能力未足之下，有時難免「洗大咗」，尤其是在大時大節，很多商戶都推出網上購物promotion，提供五花八門的折扣和優惠，大學生受不住誘惑，就更容易會「碌爆卡」，直至收到月結單時，才驚覺自己未有足夠財力清還卡數，如果只還最低還款額，就要每月多付20厘以上的利息，並不划算。



▲ 大學生受不住誘惑，就更容易會「碌爆卡」，直至收到月結單時，才驚覺自己未有足夠財力清還卡數。

學生貸款助短期周轉

面對這個要「清卡數」的困境，沒有入息證明的大學生難以獲銀行批核貸款，所以可以考慮使用財務機構的大學生貸款服務。以Cashing Pro為例，大學生只需提交身份證、學生證和住址證明，毋須任何入息證明，也可成功獲得貸款，總還款期更可由申請人按照自己需要而自行決定，短至1日或長至60期皆可，申請人更可隨時清還整筆貸款而無手續費或罰息等，極為適合大學生作為短期周轉之用。

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（資料由客戶提供）

