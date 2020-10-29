明年Imagining the Magic攝影展唐老鴨花俏變身 東京迪士尼再與蜷川實花合作

東京迪士尼近期甚多搞作，除了9月新開《美女與野獸》粉紅公主城堡，明年亦與著名的日本攝影師蜷川實花合作推出「Imagining the Magic攝影展」，讓人相當期待。

今次已是蜷川實花與東京迪士尼第二

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