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Black Lives Matter

副刊版 2020/10/29

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美國向來是醫學先鋒，不少醫學突破——例如胰島素抗癌標靶藥等——都始於美國，在本土發揚光大後，再觸及全世界，但光輝背後也有很黑暗的時刻。

故事始於一九三二年，亞拉巴馬州（Alabama）這大型研究由美國公共衞生服務部（Public Health Service）主持，共有六百名非裔美國人參加，其中三百九十九人證明染上梅毒（Syphilis），而另外二百零一人沒有，公共衞生服務部以供應免費醫療為名，安排參加者到塔斯基吉大學（Tuskegee University）醫院接受檢查，其間進行多項侵入性檢查，包括：脊椎穿刺（Spinal tap）抽取腦脊液及提供安慰劑作藥物，目的是察看梅毒對人類的長期影響，尤其是對腦神經的慢性破壞。

即使當年已有有效藥物對付此病，研究人員也刻意不安排治療，甚至到了一九四七年盤尼西林（Penicillin）面世，可以近百分百有效治癒梅毒，研究人員仍不向參加者表明，最終到了一九七二年，舉報者（Whistleblower）Peter Buxtun不滿這項不道德的研究，把事件在報章上曝光，研究才告終，但那時倖存者也寥寥可數。

黑人人權受踐踏，固然始於黑奴時代，雖經過多年洗禮後有所改善，但在不少美國人心目中，白人仍優勝於有色人種，亦因為這份優越感，便覺得黑人人權可被侵犯，這著名的Tuskegee Syphilis Study便是活生生例子。當年，也有不少白人患梅毒，卻偏偏只選擇全黑人地區進行這不道德研究，主要是覺得Black lives don't matter（黑人性命不重要）。

滿口人權的美國領導，也要回看歷史，不要隨便把槍口指向中國。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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