羅斯福猝死成謎 政客瞞病成風？

今屆大選，特朗普74歲，拜登77歲，兩人健康不時惹起猜測。特朗普確診新冠肺炎表面極速康復，背後不知有否隱瞞？拜登不時失言亦被質疑有癡呆，數天前又出現口誤老毛病，發言期間突然記不起特朗普名字，兩次把他稱為George。即使哪一位選出，能否完成4年任期，相信已在兩黨考慮之列，彭斯和賀錦麗也會有心理準備。

昨天我談到1948年大選，杜魯門在民調不看好之下，逆轉勝擊敗共和黨的杜威當選，和4年前特朗普贏希拉莉一樣經典。杜威並非首次選總統，他在1944年和民主黨的小羅斯福競逐，結果也輸了，而且大敗。

被喻為美國其中一位最好總統的小羅斯福（Franklin Delano Roosevelt），一直被指隱瞞自己病情參選。他從1933年到1945年間執政，是美國歷史上唯一連續四次當選總統的人。1945年4月12日，亦即希特拉自殺前兩個多星期，羅斯福在任期內猝死，終年63歲，官方說是腦出血。他死時，第4屆總統任期剛開始不到3個月，副手杜魯門立即接任。

夫人拒驗屍 羅斯福死因3可能

政治人物隱瞞病情參選，執政時不到緊要關頭不如實公布患病，古今中外都很普遍，日本的安倍晉三便是近期例子。羅斯福猝逝後，夫人拒絕驗屍，故此詳細死因成謎，腦出血的診斷，只是醫生根據羅斯福病史和發病情況的論斷。羅斯福的真正死因，後世各種猜測紛紛出爐。外界歸納有三個可能性，一是他有高血壓史，死於大面積腦出血；其二被毒死，可能是政敵，甚至連納粹德國都有人說；第三，可能有惡性黑色素瘤，腫瘤轉移入腦，破裂出血。

羅斯福的例子，國家處在戰爭狀態，總統病情作為國家機密嚴格保密，也是能理解的。其實，羅斯福隱瞞病史，不是首次。1921年羅斯福39歲，得了小兒麻痺症，腰部以下癱瘓，以為從政生涯完了。後來他在佐治亞州溫泉山莊浸溫泉做物理治療，加上用支架工具，再站了起來。為保持形象，他要求日後照片都避免暴露他癱瘓，所以他坐輪椅的照片不多。

「巨人」站起來後，1932年羅斯福代表民主黨選總統大勝，之後推行一系列新政（The New Deal），帶領美國人走出經濟大蕭條。1936年，再次以壓倒性優勢連任，4年後又當選，成為美國唯一做過兩次以上總統的人。在第3屆任期，他領導了反法西斯的二次大戰。

連續3屆總統任期，對羅斯福健康影響很大。從1944年開始，人們感覺到其身體變化，例如1945年2月，死前兩個多月，他出席二戰尾聲的雅爾塔會議（Yalta Conference），商討戰後世界格局，三巨頭照片中，見到他面容憔悴，甚至有人稱他「雅爾塔病人」（The Sick Man of Yalta），有病且行為散漫。雅爾塔會議之後，羅斯福首次坐輪椅到國會演說，講話欠神采，反覆出現口誤。

2009年，美國一位神經內科醫生羅馬佐（Steven Lomazow）和記者菲特曼（Eric Fettman）出版一本書，名為《FDR's Deadly Secret》（羅斯福的致命秘密），揭示他們多年的研究，指羅斯福可能有黑色素瘤。書中稱在他第二任期，就已診斷出患這種皮膚癌，但他和他的醫生長期對公眾隱瞞。4年間黑素瘤慢慢從他的左眼眉擴散至腦，導致他突然出血死亡。他們指從羅斯福眾多照片中，可見他晚年左眼出現「視覺偏盲」（Hemianopsia），相信是右腦受腫瘤破壞後引起的左眼視覺問題，這個亦引致羅斯福坐輪椅的國會演說出現口誤，因為他不能看到講稿左側的文字。書中的結論聲稱，羅斯福並非死於高血壓腦出血，而是死於腫瘤破裂的腦出血。

無論如何，後世資料解密後，人們才得知羅斯福有心臟問題、高血壓和氣管炎多年。早在第2屆任期開始已血壓高，但一直掩飾沒公開。死前約2星期，他需要回到溫泉山莊休養，出事當天，他突舉起手摸着頭說：「我的頭後很痛」（I have a terrific pain in the back of my head），這是羅斯福臨死前最後一句話。

執政12年 血壓節節上升

羅斯福執政時，喜歡用收音機廣播發表「爐邊談話」（Fireside Chats），向國民傳遞信息，卻不包括自己身體狀況。從後世公布的紀錄，可看到他當12年總統的血壓變化。

1935年首個任期中，他的血壓測量在136/78，兩年後是162/98，1941年美國參戰前，升到188/105，1944年競選連任時已出現器官併發問題如心臟擴大。1944年6月諾曼第登陸戰，血壓達到226/118，1945年2月參加雅爾塔會議前，是260/150的誇張程度。根據本港衞生署資料，高血壓是指上壓持續處於或高於140 mmHg，或下壓持續處於或高於90 mmHg。

有人說，如果羅斯福尋求第4度連任時承認有病，那麽共和黨對手杜威可能當選，歐洲復興計劃、冷戰格局，以至國共內戰局勢都可能有另一番景象。從某種意義上來說，羅斯福同歷史打賭，賭贏了該鋪。如果羅斯福當年能夠認真控制高血壓，二次大戰結局可能重寫，因他反對使用原子彈，所以未必像杜魯門那樣向日本擲兩個原子彈，日本還是會戰敗，只不過遲一些。

羅斯福以為自己能活着看到二戰勝利，看到德國與日本投降，落實組建聯合國。他控制了戰爭走向，卻控制不了血液或者癌細胞流向，最終這鋪輸了。血壓好，身體好，很多事可做到，我們還是照顧好自己身子，不必理會政客了，他們不會告訴你有無病的，大家今天量血壓未？