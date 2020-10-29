收費機制 有助知識免費分享？

筆者上周於本欄討論共享經濟中的知識分享收費問題，並將那些在「知乎Live」平台上收費開講，以及那些在知乎網上繼續無償作答的人，分為兩組，利用「差異中之差異法」（Difference in difference）進行比較。結果發現，在「知乎Live」平台上收費開講的那一組人，他們在知乎網上免費回答的行為，反而比沒有在「知乎Live」平台上收費開講的這一組人變多了，亦即他們不光在「知識收費分享」上有所貢獻，同時在「知識免費分享」上，亦作出較之前「有增無減」的貢獻。

共享經濟勢頭勁 規模逾2.9萬億

未進一步對這項研究發現作出解釋前，不妨看看共享經濟商業模式在今日經濟體系中的「角色」。據「國家信息中心分享經濟研究中心」於2019年2月發表的《2019中國共享經濟發展年度報告》，於2018年，中國內地共享經濟交易規模達29,420億元人民幣，比上年增長41.6%。從市場結構看，生活服務、生產能力、交通出行3個領域的共享經濟，交易規模分別達到15,894億元、8,236億元和2,478億元。從發展速度看，生產能力、共享辦公、知識技能3個領域增長最快，分別較上年增長97.5%、87.3%和70.3%；同年，共享經濟參與者人數約7.6億人，參與提供服務者人數約7,500萬人，可見共享經濟的發展潛力的確不容忽視。所以，知識分享收費的趨勢，見微而知著，這個嶄新的商業模式，如今正是以相當急速的步伐向前推進。

很顯然，在「知乎Live」平台上收費開講的「開講人」，在知乎網上免費作答的行為較沒有在「知乎Live」平台上開講的人變多了，出現了正面的溢出效果，何以如此？

「開講人」樂意繼續無償作答的原因，按筆者前文的分析，原因有三。第一，可以是出於從免費作答平台上取得更多口碑，建立自身優質作答的知名度；第二，是出於推廣的考量，透過在免費平台作答，從而引導受眾到他的收費直播平台講壇，增加聽眾的數量；第三，是在知識分享收費平台上賺到「盤滿缽滿」，想做多些回饋社會的工作，於是便更多地去無償回答提問。這三個動機中，究竟哪一個是原因？

研究發現，並不是第二種，即「推廣」的原因。雖然我們在一些「回答內容」中看到有推廣成分，如「開講人」請大家到他的收費直播講壇，聽他的講話，但這個比例很低。「開講人」在知識分享收費平台開講以來，我們收集到約18萬個回答，其中只有約7,000多個有這樣的推廣信息內容，比例極低，不構成大局性影響，於是就把這些回答取消，然後再做對比。

再檢視賺大錢後回饋社會的因素，研究發現，這個也並非原因。我們觀察了「開講人」還未收到回報收益之前的行為，譬如他決定於8月在平台上收費開講，我們觀察他在舉辦之前的行為。這些「開講人」在開講前也做了不少免費作答，因此推斷這個原因也不成立。

剩下的原因，即在免費平台上作答，是出於想取得更多口碑，建立自身優質作答的知名度，一旦有了個人「良譽」，吸引人來聽講的能力也可增加。

無償回答建良譽 收費演講增吸引

是否這個原因呢？為了找出答案，我們把「開講人」分成「高良譽度」和「低良譽度」兩類別。

研究發現，若是一個高良譽度的「開講人」，他在知識分享免費平台上作答以增加「良譽」的動機和行為相對較少；反之，低良譽度的「開講人」會更積極、更主動在知識分享免費平台上無償作答，以建立自己更多的知名度和優良聲譽。

我們對他們開講前後半年進行觀察和比較，發現了這個現象，因而推斷，在「知乎Live」平台上收費開講後，「開講人」在知乎網上免費回答的行為數量，反而比沒有在「知乎Live」平台上收費開講的這一組人變多的行為，原因最有可能是出於建立口碑和知名度考量。

由於觀察為開講前後半年進行對比，相對較短，筆者把觀察期從半年加長至1、2年，通過較長的時段，去比較他們的行為變化，結果發現，從長期的角度觀察，他們在免費平台上無償作答的增量一直變低，到最後沒有明顯變化。換言之，出於名聲因素的考量，在知識分享免費平台上作答的動機，會隨着時間延長而變弱，這是一個整體的發現。

於是，我們又把這些「開講人」分成2部分，其一的「開講人」，例如在2、3個月內開講了一兩次，之後便停辦（「短壽開講人」）；另一部分則是堅持繼續主辦（「長壽開講人）。我們發現這兩部分「開講人」的行為很不一樣。第一部分的「短壽開講人」，從長期來看，他們在知識分享免費平台上的無償作答行為，較他們在加入知識分享收費平台前，數量水平更低。箇中最有可能的原因，可據「擠出效應」（crowding out）理論作出解釋--「開講人」開講賺了些錢，後來不辦了，再不需要建立聲名，同時內在的無私動機受到弱化，免費作答的行為從而比之前更低，使知識的正面溢出效果不斷弱化，最終消失。

至於在知識分享收費平台上開講後，持續舉辦的「長壽開講人」，這部分的答主，從長期來看，其正面的溢出效果，即繼續作出無償的回答仍然存在。

知識分享收費 效果待研究

總結來說，筆者通過知乎網推出「知乎Live」這個直播共享知識收費產品，亦即引入知識分享收費機制後，探討人們是否還樂意免費回答別人的提問。研究結果發現，從短期看，會對那些在收費平台開講的「開講人」產生正面的知識「溢出效應」，即他們的免費作答行為，較那些沒有在收費平台開講的「答主」有所增加，增幅因人而異，在9.4%至40.8%之間。

另一方面，知識分享收費機制也沒有影響到回答內容的質量。「開講人」增加免費作答的原因，我們推斷最有可能是出於「建立口碑和知名度」的考量。

而後續的研究發現，收費作答的「短壽開講人」在長期角度觀察下，「溢出效應」變成負面，在「擠出效應」之下，減少在無償知識分享平台上作答。至於那些「長壽開講人」，其知識的正面溢出效應雖然持續未斷，但會隨着時間流逝使效果變弱。

這個研究結果對網上世界有一定的啟發和影響，如今我們看到不少知識免費平台上，樂意免費回答的人數不斷減少，也許知乎亦是因為這個原因而推出「知乎Live」綫上直播收費產品，以作為激勵。

目前，不少知識免費分享平台都引入收費機制，據我們的實證研究，這種機制短期內會顯著增加免費知識的數量。但是長期來看，也有減少免費作答的潛在後果。因此，引入知識分享收費機制的效果，值得我們進一步觀察和研究探索。

▲ 引入收費機制短期內會顯著增加免費知識的數量，但長期來看，也有減少免費作答的潛在後果。（新華社資料圖片）