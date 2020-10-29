後疫情雙循環經濟 鞏固中國經濟實力

美國特朗普政府自上任以來一直堅持「美國優先」經濟政策，特朗普為了爭取11月總統大選連任而無所不用其極，「美國優先」的行動愈演愈烈。特朗普推崇單邊主義，造成世界市場出現「去全球化」趨勢，令全球經濟動盪，不單嚴重損害其他國家，連美國自身的經濟也大受影響。特別是新冠疫情在過去一年全球肆虐，特朗普政府的防疫抗疫政策一塌糊塗，美國內外劣評如潮，更引發起多個大城市的街頭暴亂，全國經濟也因而一落千丈。

禁售華為手機 剝奪美消費者權益

特朗普視中國為頭號宿敵，起動持續已久的中美貿易和科技戰爭。特朗普政府在曾任中央情報局局長的國務卿蓬佩奧配合下，促使盟國聯手制裁中國，例如禁止使用華為、中興等的通訊設備、斷供先進芯片製程技術予中芯國際、禁止TikTok作業等。然而，特朗普的算盤並不是十分如意，處處面臨本地商戶及用戶的反對。以華為手機為例，在生產端，手機中的「麒麟」系列芯片曾經由高通、台積電等大型國際芯片製造商提供，但華府的制裁大大削減它們的生意；在銷售端，華為手機一般被國際市場公認性價比較高，受到不少客戶追捧，全球銷量近年長居一二，禁止華為手機在美出售，變相剝奪美國消費者的權益，惹來不少市民反感。據傳媒報道，最近多家美國企業對特朗普政府打壓中國企業的行為已提出訴訟。

自8月以來，中國的疫情已逐漸受控，各地復工復產，經濟活動陸續回復正常。然而，在地球的另一邊，美國政府在防疫工作上亂七八糟，面臨失控，工廠停擺、商店倒閉、百物蕭條，失業率持續升；兩國比較之下，中國顯然具有相對優勢。有見及此，中國政府非常進取地作出部署，為提升國家全球經濟競爭力作準備。

倘依賴外國市場 或致「有貨無市」

國家主席習近平推出「雙循環經濟」戰略，以確保中國經濟在中美貿戰及全球疫情內、外圍不明朗市場因素下，亦能維持合理的增長。筆者認為，此戰略對國家未來5年（2021-2025）短中期發展非常重要，甚具策略性。

「雙循環經濟」戰略主要包括「國內循環」和「國際循環」2方面的經濟戰略，分別聚焦在內需和國際市場。在新冠疫情影響下，世界各地經濟復甦遙遙無期，中央政府不可能按兵不動，不然的話只會是坐以待斃，對國家發展百害而無一利。再者，雖然內地工廠正逐步復產，但若然國家在此刻仍然依賴外國市場的話，可能會面對「有貨無市」的局面，導致產能過剩，不合乎經濟利益。藉着推動「國內循環經濟」，中央創造內需，是有效的紓緩方案，例如全國智慧城市建設可以推動通訊設備（如智能5G手機）生產，也可以催谷零售（如5G應用），一舉兩得；又例如推行數碼人民幣，可以刺激國內消費，帶動本地經濟。

再進一步，筆者相信當未來全球疫情緩和之後，美國及其他國家的經濟亦會漸漸回復，便是國家實施「國際循環經濟」戰略的好時機。屆時中國市場也已完全復甦，而且理應比其他國家發達，這情況有利國家「引進來，走出去」。

一方面，發達的中國市場會吸引更多國際企業來華進行貿易和投資；另一方面，中國產品可以賣到國際市場，中國企業也可以進行跨國投資及設廠等。

中國有備而戰 美恐加強打擊

最近，阿里巴巴集團始創人馬雲在海南舉辦的《2020年中國綠公司年會》中作主題演講，他說：「國際化和全球化是兩個不同的概念，國際化更偏向於中國人跟外國人做生意，是雙邊為主。而全球化是世界各國的大事情，是一個全局的問題。」

由此觀之，筆者認為國家的「國際循環經濟戰略」並不單是促進國家經濟及商務國際化的發展，而是一套更廣、更深的全球化方案。有見及此，美國必然會更加擔憂自身的未來發展，不惜代價變本加厲地去打擊中國，竭力地阻止其全球化發展。所以，筆者相信中央政府是有備而戰，深謀遠慮地先行實施「國內循環經濟戰略」，在這安排下，國家經濟不但可盡快回復正常，亦可以鞏固自身的實力，面對未來更嚴峻的挑戰。

▲ 特朗普為了爭取11月總統大選連任而無所不用其極，「美國優先」的行動愈演愈烈。（新華社資料圖片）