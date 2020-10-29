TikTok擬續擴充團隊 美加歐聘3千工程師 行政人員版 2020/10/29 分享： 【本報訊】盡管中國短影音社交平台「抖音」（海外版TikTok）面對美國封禁威脅，發展存在不確定性，但綜合外媒最新報道，TikTok計劃在未來3年內繼續擴大全球工程團隊，包括在加拿大、歐洲、新加坡及美國 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 《財富》商界女性排名 港交所主席史美倫上榜 2020/10/28 《財富》商界女性排名 港交所主席史美倫上榜 Opera全球高薪招聘 互聯網搜索員 2020/10/27 Opera全球高薪招聘 互聯網搜索員 亞馬遜允員工 在家工作至明年6月 2020/10/23 亞馬遜允員工 在家工作至明年6月 美企疫市新招吸客 郵輪擬變流動辦公室 2020/10/22 美企疫市新招吸客 郵輪擬變流動辦公室 日遊樂場疫下奇招 摩天輪工作間半空辦公 2020/10/21 日遊樂場疫下奇招 摩天輪工作間半空辦公 Shopify（美：SHOP） 抖音 網購平台 網上交易平台 社交平台 科技產品 字節跳動 商業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入