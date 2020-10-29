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TikTok擬續擴充團隊 美加歐聘3千工程師

行政人員版 2020/10/29

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【本報訊】盡管中國短影音社交平台「抖音」（海外版TikTok）面對美國封禁威脅，發展存在不確定性，但綜合外媒最新報道，TikTok計劃在未來3年內繼續擴大全球工程團隊，包括在加拿大、歐洲、新加坡及美國

...

欄名 : Good Job Insight

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