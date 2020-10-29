搖擺州提前投票率 入主白宮關鍵

目前已有逾7,000萬選民投票，數量之多破歷史紀錄。民主黨對郵寄投票期望尤其殷切，但數據顯示，情況不如民主黨想像般好，多個搖擺州份的提前投票人數未達預期目標。

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）

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