搖擺州提前投票率 入主白宮關鍵 國際版 2020/10/29 分享： 目前已有逾7,000萬選民投票，數量之多破歷史紀錄。民主黨對郵寄投票期望尤其殷切，但數據顯示，情況不如民主黨想像般好，多個搖擺州份的提前投票人數未達預期目標。 民主黨總統候選人拜登（Joe Biden） ... 欄名 : 知識庫 報道系列 : 美國大選前瞻系列 相關文章 「美國優先」未惠鐵鏽帶 民心思變 今日 「美國優先」未惠鐵鏽帶 民心思變 特揚言帶來繁榮 惟政綱細節欠奉 今日 特揚言帶來繁榮 惟政綱細節欠奉 「僱主從不考慮舊人」 賭城被裁員工難返崗位 今日 「僱主從不考慮舊人」 賭城被裁員工難返崗位 最新專欄文章 更多 選舉人團制度 特狠批卻受惠 2020/10/28 選舉人團制度 特狠批卻受惠 兩院同時改選 參院隨時變天 2020/10/27 兩院同時改選 參院隨時變天 多回合投標 拍賣收益最大化 2020/10/13 多回合投標 拍賣收益最大化 紐約黑人染疫 為何死亡率較高？ 2020/06/01 紐約黑人染疫 為何死亡率較高？ 紐約市首階段復工 有何限制？ 2020/05/30 紐約市首階段復工 有何限制？ 總統大選 選舉 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入