螞蟻上市最佳示範 港金融中心新優勢

近日市民熱議話題莫過於螞蟻集團 （06688） 上市，研究如何全家總動員增加中籤機會，海外資金也不斷湧入爭相認購，反映新經濟股吸金力強，也彰顯香港縱受反修例風暴衝擊、世界局勢急變情況下，香港作為國際集資窗口角色不單沒有削弱，反而造就了新機遇，香港宜趁機展示新的獨特角色，進一步鞏固國際金融中心地位。

彰港市場深廣度 內地用好港窗口

螞蟻以A+H形式同時在內地和香港招股，集資逾2,670億元。在港首兩天錄得逾3,634億元認購，料最終有逾100萬人認購，成為史上新股集資王。

螞蟻沒有赴美上市，選擇在內地科創板和香港招股，市場依然反應熱烈，反映內地一些科網股只要有潛力，即使不到美國上市，留在國內，甚或來港掛牌，仍可取得高估值，並獲機構投資者和散戶垂青，給予其他科網企信心，今後可能採用螞蟻這次模式上市。

對內地而言，香港仍是中國最主要金融中心。雖然螞蟻在上海和香港各集資逾1,300億元，但本港配售給國際機構投資者的比率高達9成，遠高於內地。A股市場要繼續開放，香港擔當先行先試角色將日益重要。尤其是今次螞蟻上市，外國機構投資者為了提升中籤率，雙邊下注，連日資金湧入香港，過去兩天金管局接錢逾300億元，金融市場仍穩定，凸顯港股的深廣度，而內企要籌集國際資金，香港這個窗口是極其重要而不可或缺的。

本港去年經歷反修例風暴，今年又落實港區國安法，美國以及西方有些與香港在金融服務上有競爭的國家及地區，更口出惡言，唱衰香港，意圖令外界質疑香港的國際金融中心已褪色。不過，今年多隻在美上市的中概股先後來港作第二上市，螞蟻盡管在美國威脅打壓下，仍成功在港進行史上最大規模集資活動，國際資金源源不絕湧來香港認購，彰顯港股市場韌性，國際資金用真金白銀投下信心的一票，香港作為國際金融中心地位始終不變，而迎來更大的發展新機遇。

香港成功為螞蟻集資，是危與機並存，在中美衝突持續升級，預計美國加力打壓香港，藉此牽制中國發展。聰明的資金逐利，由於投資者認定螞蟻盈利是金融和科技雙驅動，未來盈收增長可觀，自然不會放過賺錢機會。若未來在港上市的科網企盈利潛力大，相信投資者不會輕易被美國政客蠱惑或動搖。

獨角獸中概股上市 香港機遇新亮點

港府更要珍惜這次機遇，再次將香港國際金融中心這張「名片」擦亮，並應在面對中國領導人所指的「世界百年未見之大變局」形勢下，發揮一國兩制下金融服務的獨特新角色，善用其擁有健全法制和金融服務優勢，對內協助內企融資及走出去；對外與國際接軌，吸引外資繼續來港參與股票投資，足映襯出香港的國際融資窗口地位是難以取代，更發展出新的優勢。

未來半年，內地仍有很多獨角獸準備上市，疊加中概股回歸潮，對香港來說是機遇無限。

責任編輯：陳楚源