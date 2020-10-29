惠康派200萬張現金券餐券 逾25萬基層受惠

疫情衝擊香港經濟，幸好仲有好多有愛心嘅企業撑起香港。黛安收到風，惠康噚日宣布將與超過70間慈善機構夥伴合作，向有需要嘅社群派發100萬張現金券，仲有100萬張餐券，總值接近$8,000萬，預計約有25萬人可受惠，真係好有意義！

黛安聽惠康香港及澳門常務董事鮑敬康分享，佢話今次將以小冊子形式派發現金券及餐券，每本小冊子包括4張$50現金券，及4張$28餐券，總值$312.受惠者可以喺惠康門市使用現金券，每次可使用多張，受惠人又可憑餐券到大部分7-Eleven換領餐盒，期望計劃可為本地社群解決燃眉之急。

牛奶公司北亞區及集團便利店業務行政總裁朱秉志亦同黛安講，本港持續受疫情影響，希望為香港作出更多貢獻。而上月惠康已啟動呢個總值超過$1.2億嘅「點點心意」回饋社會計劃，除咗派發$200萬現金券及餐券外，仲會通過「Yuu Give Back」計劃配對捐款最多$500萬。同時惠康又推出「日日有低價」計劃，成為本港首間超市鎖定逾300款貨品價格至少到明年3月31日。

今次協助統籌「點點心意」計劃嘅聖雅各福群會，該會總幹事李玉芝亦話，好高興同惠康合作進行回饋計劃，在疫情艱難時期向有需要人士提供日常必需品。計劃有意義又幫到港人，黛安都要畀個Like！

本文轉載自《晴報》

▲ 圖為惠康香港及澳門常務董事鮑敬康（後排左5），聖雅各福群會總幹事李玉芝（後排右5）及惠康及聖雅各福群會其他代表，鮑敬康向李玉芝送上現金券及餐券。

▲ 惠康將向有需要社群派發100萬張現金券及100萬張餐券，總值近$8,000萬。