【醫療透明多面睇】全包定額醫療套餐涵蓋的服務範圍真的夠全面？

全包定額醫療套餐可以保證價格，包括因併發症而可能產生的費用。不過部分病人或會懷疑套餐的服務範圍是否真的能涵蓋得到治療所需的全部服務，而他們是否只需要支付所列明的套餐費用？事實上，病人可享有的價格確定性很大程度取決於套餐的設計是否準確及全面，究竟套餐所包括的服務項目是如何計算的？今次我們會探討一下設計套餐時所採用的機制。

我於過往的專欄文章曾提及，全包醫療套餐是根據「診斷相關分組」的方法來訂立收費的，按病人的臨床特徵及狀況所需的程序或服務分類。因此，護理提供者將能夠為不同手術或程序建立標準化的價格。

醫生參與套餐制定 引過往數據參考

要建立準確而全面的醫療套餐，我們會邀請醫生參與其中，並根據病人住院期間通常所經歷的診治旅程而制訂套餐的內容。醫生的意見和建議可確保套餐涵蓋所有必要的護理和服務，避免將一些不必要的測試或程序納入套餐內。醫生的參與亦有助我們確保服務範圍切實可行，且病人的治療過程將會安全有效。

除了與醫生商議，參考過往數據亦同樣重要。對於風險水平相似的病人所進行的各個程序，其過往數據有重要參考價值，讓我們了解不同變數的平均值，例如人手、手術時間、消耗品、藥物、住院時間等，而這些數據也有助計算各個套餐的價格。

全包套餐反饋正面 助推醫療可持續

曾使用過套餐的病人及醫生均向我們分享了十分正面的意見，這反映了全包套餐機制的準確和可靠。其中一名曾於港怡醫院進行單邊髖關節全關節置換術的病人分享道，過往她未於其他醫院聽聞過套餐的概念，因此起初對套餐的全包性感到懷疑。不過，在使用過後，她表示十分滿意，因為手術後有極佳的臨床效果，能立即舒緩疼痛，而且結帳時收費清晰、明碼實價，跟入院前的費用諮詢時一樣。因此，她決定在我們醫院進行另一邊的髖關節置換術。

隨着病人期望的改變和新的手術技術不斷出現，我們會就發展及改善醫療套餐，持續進行檢視，希望藉此使全包套餐適用於更多病人，令不同狀況的病人都可享有價格確定性。更重要的是，我們致力透過這概念去提高收費透明度，以提升大眾對私營醫療系統的信心，從而促進香港建立更加平衡及可持續發展的醫療系統。

業界緊密合作 向更平衡的醫療體系邁進

去年，港怡醫院推出了個人化醫療套餐，同樣採用全包形式，但套餐是根據病人情況而度身設計的。這意味着，對於需要同時處理多個狀況及臨床需求的病人，縱使目前的標準全包套餐未能為他們提供所需的手術或程序，他們仍可享有價格確定性，多一份安心。我們相信，全包套餐是提高私營醫療服務透明度的一大方向，加上隨着愈來愈多醫院推出醫療套餐，以及大眾的需求有所增加，全包套餐將會繼續發展和愈趨成熟。

要建立更具應變能力的醫療系統，業界不同持份者的緊密合作不可或缺。我們認為，私營醫院在推動高質素及可負擔的私營醫療服務方面，發揮着十分重要的作用，然而，要令改革更具成效，進而邁向更加平衡的醫療體系，需依賴不同持份者的齊心協力。在下一期文章中，我們將會探討其他持份者在推動醫療透明度的進程中所扮演的角色。

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撰文：港怡醫院執行總裁Dirk Schraven

欄名：醫療透明多面睇

（特約）