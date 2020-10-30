昨日談到美國醫學研究史黑暗一頁，Tuskegee Syphilis Study踐踏人權，視黑人性命為無物。此研究於一九七二年結束，同時亦響起了醫學研究的道德警號，加緊管制行動中，最重要一環是成立獨立倫理委員會（Independent Ethics Committee），用以監管臨床研究道德水平，像Tuskegee Syphilis Study這類針對個別種族的研究，絕無可能再發生，但灰色地帶仍然存在。

例如，用金錢作誘因吸引自願者參加臨床研究，是否合乎道德？這點，醫生有親身體驗。話說三十多年前，醫生仍是窮學生，見到醫學院壁報板上的廣告，招攬自願參加胃液生理變化研究，吸引醫生的並非科研項目，而是優厚三百加幣報酬，那年代，這數目已是個多月的生活費用。

不假思索便投身其中，惟想不到是這般難受，鉛筆粗的喉管由鼻孔伸延至胃，頂着鼻腔很不舒服。注射藥物後，研究員每小時抽取血液和胃液樣本，鼠年出生的醫生，不折不扣成為白老鼠。年輕時，為一個月生活費而痛苦一下，也覺值得，惟回想要問的是：以今天水平而論，這研究道德與否？

在這點，獨立倫理委員會主要考慮的是，金錢數目會否構成Undue Inducement（過度誘因），任何自願者必先理解研究對身體的可能傷害和危險，才理性地決定參加與否；若金錢數目成為主要誘因，以致自願者未能合理行使其理性，這便是過度誘因。故此，研究者支付小數金額給自願者以補償其不便是可以的，若金額過高便不容許。

當然這是相對性討論，但對醫生來說，可能一頓好飯已是過度誘因。