祝你a whale of a time

當有人邀請我們去聚會、飯局、party,但因未能出席而客氣婉拒後,很多時最後都加上「Have fun!」,意思是想表達「你哋玩得開心啲/盡興啲!」但Have fun講得多都會悶,有沒有另一種說法,可以表達同樣意思呢?其實有一句也很好用:「I hope you(will)have a whale of a time」,此處的whale(鯨魚)是很形象化地指龐大、巨大之意。A whale of a time就是指「玩得很開心」、「過得超級愉快」、「享受極美好的時光」。

「A whale of a」很形象化地表達了很大、很多的意思,除了a whale of a time外,也可以說a whale of a difference(很大的分別)。例如:在周星馳電影《國產凌凌漆》中,他被委派去香港進行特殊任務,以為被安排入住五星級麗晶酒店,殊不知當他去到酒店check-in時,才發現自己原來只是被安排入住「麗晶大賓館」。這個誤會實在大得令當事人尷尬與失望。我們可以說,去「麗晶酒店」和去「麗晶大賓館」makes a whale of a difference!

說回a whale of a time,現在由於疫情持續,我們仍有限聚令,但我們是否一定要在人多喧鬧的聚會當中,才能有美好的時光呢?不一定呀!近日,我做了一件自中學後就沒做過的事:和朋友去了西九藝術公園在自攜帳幕下picnic(野餐),and I had a whale of a good time!日子是否美好愉快,不一定要煩囂簇擁,只需花點心思發掘一些日常情趣,那即使在疫情期間,生活仍可有小確幸。當然,再好的心思和點子,也得有人願意陪你一起癲。當兩者俱足,那便可隨時隨地享受a whale of a time了。