祝你a whale of a time

當有人邀請我們去聚會、飯局、party，但因未能出席而客氣婉拒後，很多時最後都加上「Have fun！」，意思是想表達「你哋玩得開心啲／盡興啲！」但Have fun講得多都會悶，有沒有另一種說法，可以表達同樣意思呢？其實有一句也很好用：「I hope you（will）have a whale of a time」，此處的whale（鯨魚）是很形象化地指龐大、巨大之意。A whale of a time就是指「玩得很開心」、「過得超級愉快」、「享受極美好的時光」。

「A whale of a」很形象化地表達了很大、很多的意思，除了a whale of a time外，也可以說a whale of a difference（很大的分別）。例如：在周星馳電影《國產凌凌漆》中，他被委派去香港進行特殊任務，以為被安排入住五星級麗晶酒店，殊不知當他去到酒店check-in時，才發現自己原來只是被安排入住「麗晶大賓館」。這個誤會實在大得令當事人尷尬與失望。我們可以說，去「麗晶酒店」和去「麗晶大賓館」makes a whale of a difference！

說回a whale of a time，現在由於疫情持續，我們仍有限聚令，但我們是否一定要在人多喧鬧的聚會當中，才能有美好的時光呢？不一定呀！近日，我做了一件自中學後就沒做過的事：和朋友去了西九藝術公園在自攜帳幕下picnic（野餐），and I had a whale of a good time！日子是否美好愉快，不一定要煩囂簇擁，只需花點心思發掘一些日常情趣，那即使在疫情期間，生活仍可有小確幸。當然，再好的心思和點子，也得有人願意陪你一起癲。當兩者俱足，那便可隨時隨地享受a whale of a time了。