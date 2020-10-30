BERLUTI古法新製 副刊版 2020/10/30 分享： Kris Van Assche作為Berluti的創作總監，自從由Dior Homme轉會後已經來到第三季，這一個秋冬可說是剛過去春夏季的延續，用色絢麗大膽，是在市場轉趨保守環境下的大膽之作。 還記得剛 ... 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Furla．Bologna的美學 今日 Furla．Bologna的美學 COMME des GARCONS SHIRT╳Futura 潑墨塗鴉 2020/10/23 COMME des GARCONS SHIRT╳Futura 潑墨塗鴉 專訪創作總監 Zoe Turner ST. JOHN蛻變 2020/10/23 專訪創作總監 Zoe Turner ST. JOHN蛻變 CASETiFY STUDiO奇幻自拍區 2020/10/16 CASETiFY STUDiO奇幻自拍區 Ermenegildo Zegna X Fear of God 當高級男裝遇上街頭服 2020/10/16 Ermenegildo Zegna X Fear of God 當高級男裝遇上街頭服 時裝服飾 時裝服飾種類 手袋 品牌 巴黎 法國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入