Furla．Bologna的美學 副刊版 2020/10/30 分享： 意大利歷史源遠流長，不少時裝品牌往往都從國家歷史和當地風俗汲取養份，設計出風格獨一無二的時尚產物，例如Dolce & Gabbana經常向他倆的故鄉西西里島致敬。至於皮具品牌Furla，今年秋冬則向意 ... 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 BERLUTI古法新製 今日 BERLUTI古法新製 COMME des GARCONS SHIRT╳Futura 潑墨塗鴉 2020/10/23 COMME des GARCONS SHIRT╳Futura 潑墨塗鴉 專訪創作總監 Zoe Turner ST. JOHN蛻變 2020/10/23 專訪創作總監 Zoe Turner ST. JOHN蛻變 CASETiFY STUDiO奇幻自拍區 2020/10/16 CASETiFY STUDiO奇幻自拍區 Ermenegildo Zegna X Fear of God 當高級男裝遇上街頭服 2020/10/16 Ermenegildo Zegna X Fear of God 當高級男裝遇上街頭服 時裝服飾 時尚 手袋 意大利 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入