Furla．Bologna的美學

意大利歷史源遠流長，不少時裝品牌往往都從國家歷史和當地風俗汲取養份，設計出風格獨一無二的時尚產物，例如Dolce & Gabbana經常向他倆的故鄉西西里島致敬。至於皮具品牌Furla，今年秋冬則向意

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