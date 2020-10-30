馬爾代夫Soneva Fushi全球最大水上屋 私人滑水梯投入湛碧印度洋 副刊版 2020/10/30 分享： 雖然疫情在全球起伏不定，但馬爾代夫在上月已解除封關令，各大奢華度假村亦重開迎客。如佇立於Baa環礁的Soneva Fushi度假村，其全新的水上屋面積達9,224平方呎，兼設私人滑水梯，下榻幾天儼如坐 ... 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 曼谷最新河畔酒店Capella Bangkok 奢華泳池 Villa賞昭披耶河景 2020/10/16 曼谷最新河畔酒店Capella Bangkok 奢華泳池 Villa賞昭披耶河景 2020年必逛文青商場 2020/10/16 2020年必逛文青商場 曼谷首個空中公園步道 2020/10/16 曼谷首個空中公園步道 二世古花園柏悅酒店 雪映奢華山間逸居 2020/09/25 二世古花園柏悅酒店 雪映奢華山間逸居 科莫湖文華東方酒店 湖畔秀色華貴登場 2020/09/11 科莫湖文華東方酒店 湖畔秀色華貴登場 疫情 英國 酒店 品牌 餐廳 美食 大自然 東南亞 葡萄酒 牛津大學 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入