馬爾代夫Soneva Fushi全球最大水上屋 私人滑水梯投入湛碧印度洋

雖然疫情在全球起伏不定，但馬爾代夫在上月已解除封關令，各大奢華度假村亦重開迎客。如佇立於Baa環礁的Soneva Fushi度假村，其全新的水上屋面積達9,224平方呎，兼設私人滑水梯，下榻幾天儼如坐

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