女性家務難喘息 男士分擔有責

本港調查發現，本地家庭的家務疫下大多落在女性頭上，更令她們難獲喘息。男性有責替另一半分憂，各地嘗試由文化宣傳入手，冀改變男主外女主內的現狀。

疫情衝擊就業 照顧家庭時間飈

香港基督教女青年會（女青）調查發現，逾7成男士期望能夠做到家務男女各一半，但同時有約7成男士坦言家務最終是由另一半負責。這導致女性面對龐大壓力，有近3成女性需要服用處方藥物。

調查的個案中，有婦女表示自己一向一手包辦家務，丈夫吃完晚飯後便躺在梳化上玩手機，疫情期間雖有額外假期卻仍未幫忙做家務。

香港婦女中心協會在今年母親節亦發布一項調查結果，指疫下婦女壓力比疫前大增，每日需要照顧家庭時間達10小時以上的受訪者比例增幅達一倍，育有子女的女性疫下花在無酬活動（包括照顧家人及做家務）上的時間比政府2015年的調查大增1.2小時，閒暇活動時間則大減3小時。

聯合國原先估計全球女性貧困率在2019至2021年間會下降2.7%，但受疫情影響，有關比率將大增9.1%，因疫情對女性主要投身的行業（例如飲食業）帶來沉重打擊。疫下男女雖然都要承擔更多育兒等家務，但仍是由女性負責，這意味女性往後或更難脫貧及獲得平權。

聯合國在疫下推出社會運動#HeForSheAtHome，鼓勵男性在居家抗疫期間多替另一半分擔家務，自拍後放上社媒提高社會意識。該活動獲各地男性響應，大曬自己幫忙煮食、洗碗等的自拍照，舉辦方更提供簡單圖表顯示做家務的好處，例如洗碗每小時可消耗88千卡熱量、打掃更可每小時消耗140千卡。

即使傳統上以大男人主義見稱的國家，亦正嘗試作出改善。墨西哥政府在疫下宣傳讓男性做多點家務、女性做少一點的信息，直指女性本已比男性多做3倍家務，疫情更會令情況惡化。

日顧家美男計劃 打造男神奶爸

日本政府推出的Ikumen（顧家美男）計劃，一方面透過大眾傳媒將奶爸的形象打造為英俊體貼的男神，另一方面以獎勵企業的方式鼓勵男性善用侍產假，成功讓當地男性放侍產假的比率，由2012年的1.9%增至2017年的7%。

瑞典政府更嘗試以稅務優惠等方式，資助當地家庭聘請家庭傭工做家務，幫助當地女性投身職場。這與港府早年表示有意透過社區照顧服務券資助公屋獨居長者聘請外傭照顧的做法，有異曲同工之處。

疫情為所有人帶來衝擊，女性尤甚，社會宜對家中忙碌的女性表示感謝及尊重，更應多提供支援。

▲ 本港調查發現，本地家庭的家務疫下大多落在女性頭上，更令她們難獲喘息。（資料圖片）